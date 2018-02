Togo : Faure Egnassingbe prend un bain social lors du lancement de projets sociaux

Soucieux du bien-être social au Togo, Faure Egnassingbe, président de la République togolaise a procédé au lancement du projet de Filets sociaux et services de base (FSSB) et du projet d’Opportunités d’emploi des jeunes (OEJV), ce mardi 06 février, dans la région de Kara et à Yaka, dans la préfecture de Doufelgou. Le Chef d’Etat a essuyé à cette occasion un bain social de jeunes garçon et des femmes très heureux de voir l’homme d’Etat.

Financés par le gouvernement togolais et la Banque Mondiale, ces deux projets sociaux ont pour but, le renforcement de la résilience des populations.



Le président Egnassigbé est reparti comblé de joie, vu l’accueil, à lui réserver et la joie des bénéficiaires. « J’ai été particulièrement touché par l’accueil chaleureux dont m’ont gratifié les populations……. Je repars le cœur riche de rencontres uniques avec les communautés. » , peut-on lire sur le compte Twitter du 1er citoyen togolais.

Ces projets destinés à promouvoir l’inclusion sociale et financière de populations vulnérables, vont sûrement ramener une certaine accalmie au pays d’Adébayor, récemment secoué par des crises politiques.

Les bénéficiaires très heureux n’ont pas tari de mot à l’égard du Chef d’Etat qui s’en réjouit. « Ces riches témoignages nous confortent dans notre engagement à poursuivre nos efforts en vue d’assurer la prospérité, l’inclusion sociale et économique de nos populations. J’ai écouté avec intérêt les témoignages émouvants des femmes bénéficiant de transferts monétaires, des écoliers, leurs parents et enseignants sur l’impact encourageant des cantines scolaires. « , a fait constater le président Egnassingbé.