Tensions entre Panafricanistes : Kemi Seba lance un challenge à Claudy Siar

Ce n’est plus la lune de miel entre le célèbre activiste béninois Kemi Seba président de l’ONG Urgences Panafricanistes et initiateur du Front Anti CFA et l’animateur vedette deRfi Claudy Siar. Et pour cause, les deux panafricanistes ne parlent plus le même langage. Ceci fait suite à la participation de Claudy Siar au Partenariat Mondial pour l’Éducation en réponse à l’invitation du président français Emmanuel Macron avouant à l’occasion à la face du monde que les financements du président Emmanuel Macron sont les bienvenues en Afrique.

En effet, après avoir constaté cette participation de Claudy Siar, Kemi Seba n’a pas tari de mots pour lever un coin de voile sur les actions que mènent désormais Claudy Siar. C’était le vendredi 02 février 2018 sur sa page Facebook. À en croire le message de Kemi Seba, Claudy Siar accepte une telle invitation pendant que les membres de l’ONG Urgences Panafricanistes risquent la prison en protestant contre l’arrivée du président Macron au Sénégal. Aussi a-t-il annoncé l’arrestation de la porte-parole de l’ONG Urgences Panafricanistes Ndeye Nogaye Babel Sow par « la police Sénégalaise aux ordres de la Françafrique » au moment où Claudy Siar affichait sa joie aux côtés d’Emmanuel Macron sur les réseaux sociaux.

Les clarifications de Claudy Siar

Comme on devrait s’y attendre, face à cette réaction de Kemi Seba, la réponse de Claudy Siar ne s’est pas fait attendre. « Certains s’interrogent sur ma présence ici. Ils ne devraient pas. Vous ne pouvez pas penser qu’il y a trahison lorsqu’une action est mal comprise ? » fait remarquer Claudy Siar suite à sa participation au Partenariat Mondial pour l’Education qui a fait couler beaucoup d’encre et de salives. « Ai-je fait une déclaration contredisant mes combats..? » s’est –il interrogé avant de répondre « Non ». Aussi a-t-il rappeler cette citation de Mandela : « Ce qui est fait pour nous, que d’autres ont décidé sans nous est en réalité contre nous. Soyons des êtres actifs ».

« Que préférez-vous ; que nous ayons une voix au sein de ces instances qui nous semblent ne pas prendre en compte les aspirations des peuples ou de rester en marge de ce qui se joue et se fait encore sans nous ??? » a-t-il lancé à l’endroit de ses détracteurs.

Kemi Seba propose un débat fraternel et contradictoire sur Africa 24

En réponse aux clarifications du panafricaniste Claudy Siar , le président de l’ONG Urgences Panafricanistes Kemi Seba conscient du fait qu’il peut y avoir des désaccords de fond dans chaque famille propose à son camarade de lutte Claudy Siar un débat contradictoire sur Africa 24. Selon les explications de Kemi Seba , même si Claudy Siar a été blessé, les membres de l’ONG Urgences Panafricanistes (que Claudy Siar a un temps côtoyé Ndr), l’ont été davantage de le voir afficher sa grande joie d’être invité par Macron au Sénégal, à l’instant même où les militants panafricanistes se faisaient maltraiter par la police sénégalaise, pour avoir osé protester contre la venue de celui avec lequel il entend désormais collaborer.

Ainsi est-il allé au-delà de cette photo et de son invitation par Macron. Pour lui, il faut qu’ils parlent de méthodologie et de manière de repenser l’Afrique. « L’on pourrait le faire en privé, mais pour ce cas présent, cela serait problématique, car ce sujet regarde notre peuple qui de par nos actions respectives, est en priorité concernée pas ce que nous faisons et a donc le droit de suivre en direct nos échanges, fussent–ils contradictoires » a-t-il expliqué rappelant ainsi les clarifications de Claudy Siar qui propose qu’il faille être capable de parler publiquement avec tout le monde, même avec son ennemi.

