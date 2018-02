Syrie : la Corée du Nord livrerait des armes à Bachar Al Assad

La Corée du Nord main dans la main avec la Syrie ? Selon un rapport d’experts de l’ONU, dévoilé par le « New York Times », la dictature nord-coréenne a en tout cas livré du matériel au gouvernement syrien; une information relayée par l’Obs.

Des fournitures, qui ont peut-être pu être utilisées dans la production d’armes chimique, ont en effet été envoyées par la Corée du Nord, entre 2012 et 2017.

Plusieurs déplacements d’experts nord-coréens sur le sol syrien ont également été constatés par les huit experts chargés par le conseil de sécurité d’enquêter, depuis 2010, sur d’éventuelles violations des sanctions infligées à la Corée du Nord.

Les deux pays, ciblés par des restrictions sur leur programme militaire, auraient visiblement tenté de les contourner. Ce lien avec la Corée du Nord apparaît alors que des médecins accusent le gouvernement syrien d’utiliser des armes chimiques sur les civils, lors d’attaques récentes dans la banlieue de Damas, à l’est de la Ghouta.

Au moins 40 envois non déclarés

Au cours du rapport, long de 200 pages, les experts révèlent plusieurs copies de contrats passés entre des sociétés nord-coréennes et syriennes, et de nombreuses précisions sont apportées sur les types de matériaux expédiés.

Ces fournitures nord-coréennes, en majorité des tuiles résistant aux acides, des valves et des thermomètres, pourraient être utilisées dans la production d’armes chimiques syriennes.

Ainsi, en janvier 2017, les experts des Nations unies ont mis la main sur une preuve de la plus haute importance : deux navires transportant des carreaux résistant aux acides, utilisés dans la construction d’usines d’armes chimiques, ont été interceptés en mer alors qu’ils se dirigeaient vers Damas.

Au total, cinq livraisons comme celle-ci étaient convenues selon un contrat, dont la copie a été ajoutée au rapport.

D’après ce dernier, le contrat relie une entreprise publique en Syrie et une société nord-coréenne impliquée dans les exportations d’armes, la Korea Mining Development Trading Corp.

En échange, le gouvernement syrien envoie lui de l’argent à la dictature nord-coréenne, permettant de financer ses programmes nucléaires et de missiles. Un commerce jugé « dangereux », par les experts, qui espèrent un renforcement des sanctions contre les deux pays.

Examiné par le « New York Times », le rapport de l’ONU affirme que l’ensemble de ces composants possibles d’armes chimiques ont été livrés via au moins 40 envois non déclarés par la Corée du Nord à la Syrie entre 2012 et 2017.

Ces expéditions comprenaient également des pièces de missiles balistiques interdites et des matériaux, potentiellement utilisés à des fins militaires.

Délégation de techniciens nord-coréens

En août 2016, quelques mois avant la livraison des carreaux, une délégation de techniciens en missiles nord-coréens s’est par ailleurs rendue en Syrie.

Les experts rapportent qu’à ce moment se déroulait un transfert de « soupapes spéciales de résistance et de thermomètres connus pour être utilisés dans les armes chimiques ».

Un pays membre non identifié des Nations unies aurait également déclaré aux auteurs du rapport que des techniciens de missiles nord-coréens travaillaient dans les installations syriennes d’armes chimiques et de missiles à Barzeh, Adra et Hama.

Selon le « New York Times », ni les auteurs du rapport, ni les membres du Conseil de Sécurité des Nations unies n’ont pour le moment souhaité le commenter .