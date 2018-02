Un supposé « vil individu » qui roule dans une voiture blindée

Un supposé « vil individu » qui fait partie aujourd’hui du CLUB le plus puissant de l’Afrique , un club composé de DANGOTE , OBJ , ZUMA, l’Ex présidente de Liberia , et j’en passe.

Je l’ai dit la dernière fois , YAYI BONI est l’homme politique béninois le plus reconnu et très fort au delà de nos frontières.

On peut ne pas aimer l’homme , mais balayer les 10 ans de sa gouvernance du revers de la main au point de ne plus le mêler aux activités de développement du pays , personnellement je trouve cela scandaleux et c’est une perte pour toute la Nation .

Le président de la République du BÉNIN , Mr PATRICE TALON dit souvent que “ les béninois pris individuellement sont très forts “ mais YAYI pris individuellement , en termes de relations diplomatiques à l’extérieur est un atout majeur que le BÉNIN devrait exploiter .

L’intérêt général de la Nation nous impose à travailler ensemble , nous impose à prôner le pardon , la réconciliation.

Vous savez, les hommes comme TALON, AJAVON, YAYI BONI , SOGLO etc….n’ont certainement plus rien à perdre dans la vie , de l’argent , des relations, du pouvoir , ils en ont suffisamment. Même leurs générations à venir sont à l’abri du besoin . Mais nous autres enfants du BÉNIN , Toi enfant d’ouvriers , moi enfant de Roger Boco , un pauvre paysan de la vallée de l’Ouémé , qu’est ce qu’on va devenir dans cet environnement de haine , de violence verbale , de coups pour coups ?

Toi enfant du Bénin , Regarde autour de toi , la vie devient de plus en plus chère , les hôpitaux et les centres de santé n’hésitent plus à fermer leurs portes , les écoles sont en grève , certaines facultés depuis un an ne dispensent plus aucun cours , à peine 10 % de nos jeunes diplômés arrivent à trouver un boulot décent . Hier , un jeune était gravement blessé sur une voie pavée de Cotonou , une fois aux urgences , il n’était point une priorité aux yeux des médecins urgentistes malgré son état très critique car il ne possédait que 1.300 FCFA et ne détient aucun contrat d’assurance Maladie .

De toute façon, un économiste a écrit un jour : “ il a fallu 60 ans à l’Europe pour se développer et s’industrialiser, mais à L’Afrique , il lui faudra au moins 6 siècles tant que leurs dirigeants passeront en priorité leurs intérêts personnels au détriment de l’intérêt général de la Nation et moi je dirai , au détriment du développement du capital humain ( Théorie KEYNÉSIENNE ) .

Pour un BÉNIN MEILLEUR, il faut que ces HOMMES ( TALON , AJAVON , YAYI , SOGLO etc….) se réinvitent autour de la table de réconciliation et non à la table de négociations ou de renégociations car il n’y a plus grande chose à se partager . De mémoire le budget 2018 est de 1846 milliards FCFA , et je suis sûr et certain que ces HOMMES tous réunis possèdent autant d’argent dans leurs comptes personnels sûrement dans une banque étrangère et profitant certainement à d’autres populations .

La réconciliation, ce sera déjà un bon début pour le développement du BÉNIN

Mr le Président de la République, Mr Patrice TALON , vous êtes un exemple de la bénédiction de DIEU , DIEU vous a tout donné, de l’argent vous en avez avant d’être président , et comme DIEU porte en vous un amour si particulier, il vous a fait président, c’est à dire l’homme le plus FORT du BÉNIN .

Honnêtement vous devez lui en être reconnaissant, et la loyauté vous oblige à pardonner ceux qui vous ont offensé , et surtout même si vous avez raison, à tendre à vos amis et ennemis , la main de la réconciliation en tant qu’un bon père de famille , le père de la Nation . Vous êtes déjà au sommet , vous êtes leur président, vous n’avez plus rien à leur prouver à ceux la mais plutôt aider nos mères qui souffrent , nos frères qui sont sans boulot . Vous avez besoin d’eux pour réussir votre mandat et ils ont besoin également de vous .

Vous devez leur proposer en toute humilité la voie de la réconciliation.

Je vous remercie Mr le président .