Plus que des slogans, les concepts de « Rupture », « Nouveau Départ » et de « Bénin Révélé », seraient-ils devenus vide de sens et de contenu ! C’est du moins ce qu’on est bien tenté de croire à suivre le discours prononcé par le Parti pour la libération du peuple (PLP) le 10 février 2018 à Parakou à l’ouverture du deuxième congrès du parti des Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE).

« Vous ne devez pas céder à la rage et à la ruse. Le régime Talon a échoué. Oui, Talon et son gouvernement flottant ont échoué. Il n’y a plus d’espoir avec ce régime. « La Rupture », « le Nouveau Départ », « le Bénin Révélé », c’est fini », a lancé le PLP aux congressistes du parti FCBE. Face à ce constat, celui d’un régime à l’agonie, le PLP estime alors que tout est maintenant prêt pour que le peuple béninois décide lui-même de son destin, décide lui-même d’une démarche politique exceptionnelle devant une situation politique exceptionnelle.

« Dans une République, on ne fait pas souffrir la démocratie et l’Etat de droit, on ne vassalise pas les institutions de la République, on ne les humilie pas, on n’appauvrit pas les pauvres, on ne vole pas l’Etat avec arrogance, on ne radie pas des fonctionnaires de l’Etat pour leurs opinions, on emprisonne pas des opposants pour leurs choix, on ne fait pas exiler des voix critiques, on ne fait pas du chantage à ceux qui refusent de chanter l’hymne de la ruse et de la rage… », a fait observer le PLP aux congressistes FCBE.

Des observations, qui selon le PLP, devrait fonder la lutte contre le régime du président Talon. « Ma conviction est que nous pouvons, par le renouvellement aussi bien des idées que des individus qui les portent, transformer notre classe politique complètement dévoyée et notre société en grande crise de repères », confie le Secrétaire général du PLP, représentant le président Léonce Houngbadji.