Rencontre Sall – Macron à Dakar: le message d’Angélique Kidjo aux deux présidents

La star africaine d’origine béninoise, Angélique Kidjo s’est exprimée sur la conférence de reconstitution du Partenariat mondial pour l’éducation qui se tient à Dakar à travers un message adressé aux présidents français Emmanuel Macron et sénégalais Macky Sall.

« Cher Président Sall, Cher Président Macron – lorsque vous vous réunirez vendredi à Dakar, pour ce sommet historique sur l’éducation, s’il vous plait, arrêtez-vous quelques secondes, regardez-vous dans les yeux, et assurez-vous bien que votre conférence sera un moment historique pour répondre à la crise mondiale de l’éducation.

La France doit annoncer une contribution stratégique et significative : les experts estiment qu’une contribution de la France de 300 millions de dollars au Partenariat mondial pour l’éducation serait essentielle pour assurer pleinement son rôle d’état co-organisateur. Le Sénégal et la France doivent s’assurer ensemble que ces fonds seront utilisés avec une meilleure collecte des données, à travers de budgets transparents qui pourront permettre aux citoyens de demander des comptes. Il est important de s’assurer également que les garçons et les filles les plus isolés et les plus vulnérables en bénéficient, et que ces fonds soient bien utilisés.

Si vous êtes sincèrement engagés pour l’Alliance avec le Sahel et que vous souhaitez aider l’Afrique de l’Ouest et l’ensemble du continent à se développer en stabilisant cette région, il n’y a pas de meilleur moyen – et c’est d’ailleurs le seul – que d’investir dans l’éducation des générations futures pour faire face à l’explosion démographique de la jeunesse africaine.

Avec mes amis de l’ONG ONE, je m’engage à surveiller de près les engagements pris par vos partenaires et par vous-même à l’issue de cette rencontre à Dakar. Je suis impatiente d’écrire la semaine prochaine un article détaillé sur le résultat de la conférence et sur les démarches nécessaires pour se saisir de cette opportunité et ainsi éviter une aggravation de cette crise mondiale de l’éducation. »