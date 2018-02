Religion: le pape François invite à démasquer les “faux prophètes“ de ce monde

Le message du pape François pour le Carême a été rendu public le 6 février 2018 par le Bureau de presse du Saint-Siège. Le pape dénonce les “faux prophètes“ de ce monde qui éteignent la charité dans les cœurs.

“à cause de l’ampleur du mal, la charité de la plupart des hommes se refroidira“

L’exhortation du pontife pour le temps du Carême se fonde sur une phrase de l’évangile, citant le discours de Jésus sur la fin des temps, au début de sa Passion : “à cause de l’ampleur du mal, la charité de la plupart des hommes se refroidira“. Du fait notamment de “faux prophètes“. Dans son message, le Souverain pontife invite croyants et non croyants à démasquer les “faux prophètes“ de ce monde, “qui paralysent les cœurs et les actions“.

Aujourd’hui encore, remarque Francois, il existe des faux prophètes qui trompent les croyants. Tels des “charmeurs de serpents“, ils utilisent les émotions humaines pour réduire les personnes en esclavage. Ainsi, l’amour “risque de s’éteindre en nous“, poursuit le pape, de la même façon que Dante, dans sa Divine comédie, a imaginé le diable “assis sur un trône de glace“.

Les maux de la société actuelle conduisent à la violence

Ces faux prophètes, énumère-t-il en dessinant un tableau de la société actuelle, se présentent sous la forme des plaisirs fugaces, “confondus avec le bonheur“, de l’illusion de l’argent, racine de tous les maux et qui rend “esclave du profit ou d’intérêts mesquins“. Mais aussi de la drogue, “faux remède“, des relations jetables, de la vie virtuelle, ou encore de penser que l’on peut se suffire à soi-même.

Le résultat, pour le pontife, est “le refus de Dieu“ et de ses consolations. On lui préfère “notre désolation au réconfort de sa Parole et de ses sacrements“. Et “cela se transforme en violence“ .