La récréation est terminée : les panafricanistes Kemi Seba et Claudy Siar font la paix

La passe d’armes n’aura pas duré longtemps entre l’animateur vedette de l’émission « Couleurs tropicales » sur Rfi, Claudy Siar et le président de l’Ong Urgences panafricanistes et initiateur du front anti cfa, Kemi Seba.

Après les avalanches d’accusations, de propos belliqueux et de revanches, les deux panafricanistes de renom, Kemi Seba et Claudy Siar se donnent la main pour la poursuite du combat et décident ensemble d’enterrer la hache de guerre.

La cause de cette divergence, la participation à Dakar, de Claudy au partenariat mondial pour l’éducation aux côtés Emmanuel Macron, le président de la France, figure de la fameuse Franceafrique dont ne veulent plus les panafricanistes.

Par un communiqué publié sur facebook, les deux hommes ont pris de la hauteur face à la situation pour ne pas donner raison à « l’ennemi » .

Communiqué commun de Claudy Siar et Kemi Seba