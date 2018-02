RDC : le policier « tueur de manifestant » condamné a la perpétuité

Selon bbc, un policier avait été mis aux arrêts pour le meurtre d’un manifestant, lors de la manifestation antigouvernementale, dimanche dernier, à Kinshasa. Après enquête donc, ce dernier, a été jugé coupable par la justice congolaise qui a requis contre lui une peine de prison à perpétuité.

Le policier a été jugé en procédure de flagrance. Arrêté dimanche à Mbandaka, dans le nord de la République démocratique du Congo, il a été jugé et condamné lundi dans la soirée. Il va donc purger une peine de prison à perpétuité pour avoir tué un manifestant.

Fabien Mangunzo, coordonnateur de la société civile locale, salue ce verdict.

« Nous sommes un peu soulagés parce que cela va dans le sens de ce que nous avons toujours souhaité : la lutte contre l’impunité. Nous pensons que cette sanction sera dissuasive et permettra de faire en sorte que les policiers ne se permettent plus de tirer sur des personnes non armées et protestant pacifiquement », affirme M. Mangunzo.