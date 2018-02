Préparatifs Ufoa, dames : Les Écureuils affûtent leurs armes

En marge du tournoi de l’Ufoa dames, prévu pour la fin de la 2e semaine de février, les Écureuils dames du Bénin affûtent leurs armes. Cette fois-ci, les amazones ont essayé d’aller à l’école de la tactique et de la condition physique en livrant deux rencontres ce samedi 03 février.

Elles se sont inclinés dans la matinée 3-1 contre l’équipe junior (hommes) de Houndjo FC. Et dans la soirée, elles ont fait échec aux U-15 (hommes) d’Asada FC, l’académie de Yoann Djidonou (2-2).

Selon notre consœur Juliette Ezin, Team média officer de cette formation, la deuxième a été plus spectaculaire et bon pour le moral de la troupe avant leur départ pour Abidjan.

« Un match de 30mn fois 2, d’un niveau technico-tactique très élevé et très ardu qui n’a laissé personne indifférent. Les Amazones très entreprenantes ont fait souffrir leurs hôtes avant de s’incliner dans la tout dernière minute de la première partie. Une oeuvre de Morel Toudonou suite a une perte de balle des dames en milieu de terrain. A la reprise Aimé Ezoun revient à la charge et alourdit le score à la 41e mn. Les Écureuils Dames déchaînées ont changé leur système de jeu. De longues balles dans la surface de réparation adverse leur ont permis de bénéficier de 2 penalties concrétisés par Edwige Kokodoko et Ester Respectivement à la 57e et à la 60e +2. « , a expliqué cette dernière.

Un match qui a permis aux joueuses du « Team National » d’achever cette journée du samedi sur une note positive. Et permis au staff technique de voir l’évolution de l’équipe. Ceci avant le dernier match amical prévu pour le mercredi 07 février, contre Houng Potentiel Fc of Ibadan au stade René Pleven de Cotonou. Et ensuite cap sur l’odyssée de la Côte d’Ivoire.