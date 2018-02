Politique: Emmanuel Golou en Guinée-Bissau pour le congrès du PAIGC

Depuis sa réélection à la tête du Comité Afrique lors du conseil de l’Internationale Socialiste tenu à Luanda (Angola) les 12 et 13 décembre 2017, c’est la première sortie officielle du Président du Parti Social Démocrate du Bénin. Sur invitation de l’ancien Premier Ministre de la Guinée-Bissau Domingos Simoes PEREIRA, Président du Parti Africain pour l’indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert (PAIGC) parti membre de l’internationale Socialiste, Emmanuel GOLOU accompagné d’une forte délégation était l’invité d’honneur du 9e Congrès du parti.

Placé sous le thème : « PAIGC unis dans la discipline des idéaux d’Amilcar CABRAL au service de la paix, de la stabilité et du développement de la Guinée-Bissau », le congrès initialement prévu pour les 30 et 31 janvier 2018, a eu lieu finalement le samedi 3 février 2018.

Il faut rappeler que depuis trois ans, le pays connait une crise politique entre le PAIGC et le pouvoir en place. Ainsi, le gouvernement bissau-guinéen a envoyé les forces de l’ordre encercler les lieux des assises le mardi 30 janvier, jour de l’ouverture du congrès pour l’empêcher. Mais, suite à une médiation diligente de la communauté internationale (CEDEAO, Union Africaine et Nations Unies) qui n’a pas hésité à adopter des sanctions contre les autorités bissau-guinéennes, les choses sont rentrées dans l’ordre.

Le Comité Afrique de l’Internationale Socialiste, dont l’un des membres (le PAIGC) est partie prenante dans la crise, a invité les autorités gouvernementales bissau-guinéennes à faire respecter les libertés fondamentales garanties par la constitution et à privilégier le dialogue comme mode de prévention et de gestion des crises politique qui, depuis quelques années, entravent le développement du pays.

Tout comme la communauté internationale, Emmanuel GOLOU et ses camarades socialistes d’Afrique et du monde condamnent les violations des libertés et droits fondamentaux où qu’elles se passent et quelques soient leurs auteurs. Ils espèrent un retour rapide à l’ordre politique constitutionnel en Guinée-Bissau, c’est-à-dire la désignation du Premier Ministre dans les rangs du parti majoritaire au parlement (le PAIGC).

Pour cette première sortie du Président du Comité Afrique, le Béninois Emmanuel GOLOU a exhorté ses camarades du PAIGC à cultiver les valeurs de fraternité, de paix et de tolérance, des valeurs qui constituent le socle de l’idéologie Sociale-Démocrate.