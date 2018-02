Phase nationale Tic2f : le Cefes et Aspas proches de la qualif

La phase nationale du Tournoi international des centres de formation de Football (Tic2f) a débuté dans la matinée de ce samedi 03 février sur le gazon synthétique de l’Université d’Abomey Calavi (UAC). Aspa d’Abomey et Cefes de Cococodji se sont imposés respectivement 1-0 et 2-1 contre Divinité Suprême et Casiel . Une victoire qui rapproche les deux centres de la « qualif » pour la phase internationale.

Le public qui a effectué le déplacement de l’UAC a assisté avec enthousiasme aux deux affiches de la journée. Aspa, 4e lors de la phase internationale l’année précédente s’est imposé sur la plus petite des marges (1-0). Le Cefes a été mené à la pause par Casiel, dans une rencontre où la 2e partie aura été digne d’un Football d’académie. Puisque les protégés du président Titigoueti ont tout donné (geste technique et autres) pour revenir à (1-1), avant de s’imposer 2-1.

Une affiche qui a retenu l’attention du public qui n’a pu s’empêcher d’ovationner par moment. Une victoire laborieuse a reconnu le capitaine de Cefes, » vraiment ça n’a pas été facile vu qu’on a encaissé le 1er but, alors à la pause le coach nous a motivé et donné les consignes, donc on a su colmater les brèches puis on est revenu au score (avec quelques changements) et la fin, on a mis le second but synonyme de victoire. « , a fait savoir Euphrem Houessou capitaine du Centre de formation et d’éducation sportive (Cefes).

A suivre cet après-midi : Aspa- Planète Foot à partir de 15h00 et Apj -Casiel à 16h30. Les premiers de chaque groupe vont directement se qualifier et les deux deuxièmes vont jouer un match décisif pour la place.

Groupe A / J-1

–Aspa, 1er avec 3 points + 1

–Planète Foot, 2e 0 point et un match de moins

–Divinité Suprême, 3e 0 point

Groupe B / J-1

– Cefes 1er avec 3 points + 1

–APJ 2e 0 point et un match de moins

–Casiel 3e 0 point