Patrice Talon : « si je ne réussis pas ma mission , je rendrai des comptes à Dieu »

Le Président béninois Patrice Talon est conscient qu’il n’a pas droit à l’échec. Il l’a martelé face aux populations de l’arrondissement de Glo-Djigbé ce jeudi 22 février 2018.

Et pour relever les défis pour lesquels il s’est porté candidat à l’élection présidentielle de 2016, Patrice Talon affirme avoir la bénédiction de Dieu. Une bénédiction qui le contraint à bien accomplir la mission que le peuple béninois lui a confié au risque d’être appelé à la barre par Dieu.

« Si je ne réussis pas la mission que vous m’aviez confiée, je rendrai des comptes à Dieu, car il m’a béni pour ça et ma façon de lui dire merci serait de bien faire le travail que vous m’aviez confié », a-t-il affirmé.

Il est donc décidé à réussi sa mission durant son quinquennat présidentiel qu’il est en train de passer à la tête du pays et ceci, au prix des sacrifices que cela lui imposera.

Même si la tâche sera difficile pour moi et par ricochet, difficile pour vous aussi, je ne reculerai pas. Je vais le faire et je le ferai. Patrice Talon Président de la République du Bénin

Par ailleurs, le Chef de l’Etat a fait comprendre que les choses ne seront pas automatiques. Il veut réussir sa mission, mais cela nécessite du temps et de la patience de la part du peuple qui s’impatiente depuis le 6 avril 2016

Il a, par ailleurs, réaffirmé sa volonté de travailler avec rigueur et méthode pour le développement du pays dont il a la charge. Et pour des résultats plus probants, il a de nouveau invité les populations à plus de patience et accompagnement.