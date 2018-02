« J’étais dans une délégation composée d’africains. J’ai rencontré des gens formidables unis pour l’éducation en Afrique. Des femmes et des hommes, engagés, entreprenants avec qui je veux m’associer pour nos projets en faveur des populations », peut-on lire dans le massage de Clady Siar dont voici l’intégralité.

MA DERNIÈRE EXPLICATION …

« LUTTER PAR TOUS LES MOYENS NÉCESSAIRES ». Lorsque MalcolmX prononce cette phrase sa violence est légitime. Lorsqu’il décide de s’ouvrir et de travailler avec celles et ceux déterminés à aider la communauté noire, ce sont des afro-américains qui le traînent dans la boue puis l’éliminent pour le compte de leur ennemi commun.

Vous êtes nombreux à me dire ne réponds pas. Mais je me dois d’éclaircir cette polémique stérile qui tourne au racisme et à la xénophobie. Bravo…

#Dakar

J’étais dans une délégation composée d’africains. J’ai rencontré des gens formidables unis pour l’éducation en Afrique. Des femmes et des hommes, engagés, entreprenants avec qui je veux m’associer pour nos projets en faveur des populations.

Du concret. #SansHaineNiViolence

Oui j’ai accepté de participer à ce PARTENARIAT MONDIAL POUR L’ÉDUCATION car comme disait Mandela « ce qui est fait pour nous, sans nous est en réalité contre nous. Soyons des êtres actifs ». Je sais que pour certains Madiba est un traître. À Dakar, étaient présents des entrepreneurs du Continent et des diasporas ! Donc tous des traitres ??!

Certains refuseront systématiquement toutes discussions (ou font semblant) persuadés qu’ils régleront tous les problèmes de l’Afrique en fustigeant toute discussion avec l’Europe, avec les NU, avec la France, avec l’UA, avec les chefs d’états africains… tous convaincus qu’ils détiennent la science infuse et le « pouvoir » !!

LE PROBLÈME DE LA LIBYE NOUS LE RÉGLONS ENTRE NOUS OU AVEC TOUTES LES PARTIES RESPONSABLES DES CRIMES CONTRE L’HUMANITÉ PERPÉTRÉS CONTRE NOS JEUNES ?

D’autres, privilégieront la discussion, le débat contradictoire affirmant leurs convictions sans ne rien lâcher ! Sans se renier !! Le but étant de donner naissance à une autre Afrique libérée de tous ces (ou presque) étaux qui l’entravent.

J’appartiens à ce deuxième camp et je respecte les personnes qui ont une autre vision. L’objectif étant le même. Il faut s’interroger sur les raisons qui poussent certains à vouloir détruire une vision de l’action. Surtout lorsque la vision propose des solutions immédiates et concrètes pour les populations. De quoi ont-ils peur ? POURQUOI NE PAS M’INTERROGER SUR NOS PROJETS ?

Qu’ils attendent de voir puis ils jugeront !? Mais non, il faut tuer les projets dans l’œuf.

Le panafricaniste et les luttes qui vont avec passent par le respect des convictions de ceux qui mènent les combats et non par une volonté de tout faire pour exister…seul.

Observez, analysez puis vous jugerez.

On vous demande de suivre aveuglément une idée du combat, que la vérité est détenue par un groupe et que les autres sont des traites. Moi je vous dis que vous êtes libre de vos choix ! Je répète souvent que ; « VOUS ÊTES TOUS DES LEADERS ! NE LAISSEZ PERSONNE RÉFLÉCHIR ET AGIR À VOTRE PLACE » car le monde est complexe et les êtres humains encore plus. L’ESTIME DE SOI EST INDISSOCIABLE DU LIBRE ARBITRE.

Il y a plusieurs routes vers l’émancipation mentale, territoriale et monétaire. Trouvez la vôtre mais n’insultez pas ceux qui ont une démarche différente. C’est ainsi que l’on brise les révolutions. Ne soyez pas complice de la division. NE PERDEZ JAMAIS DE VU QUE S’UNIR POUR BÂTIR C’EST GRANDIR ENSEMBLE.