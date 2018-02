Pape François: « la corruption ne se combat pas par le silence »

Les menaces qui pèsent sur le monde sont nombreuses, prennent souvent de nouvelles formes et sont d’ailleurs multiformes. Elles offrent au moins une caractéristique commune : elles sont difficiles à cerner, à définir et encore plus à hiérarchiser. Au titre de ces menaces en dehors de l’insécurité généralisée qui plane sur la planète du fait du terrorisme, nous avons la corruption.

La corruption compromet le bon fonctionnement des institutions publiques et détourne l’action des pouvoirs publics de son but qui est de satisfaire l’intérêt général générant ainsi pauvreté et mort. Face à cette calamité du siècle, le souverain Pontife, le Pape François appelle à la dénonciation. Observez le silence devant des situations de corruption, c’est contribuer à la mort des victimes de la corruption.

« La corruption ne se combat pas par le silence. Nous devons en parler, dénoncer ses maux et la comprendre pour pouvoir montrer la volonté de faire prévaloir la miséricorde sur la mesquinerie, la beauté sur le néant. » propose le Saint père.

Pour lui, la corruption est la résultante de la soif illimitée du pouvoir et de la possession qui pousse le corrompu à s’approprier illégitimement ce qui est pour l’ensemble de la communauté.

« Que trouve-t-on à la racine de l’esclavage, du chômage, de la négligence des biens communs et de la nature ? La corruption, un processus de mort qui nourrit la culture de la mort. Car la soif de pouvoir et de possession ne connait aucune limite. » martèle le Pape François.

Et pour réduire le champ d’action de la corruption, le Pape François propose une veille sur sur les actions des détenteurs du pouvoir public qui doivent être cadrés soit par des lois ou des organes de contrôle qui veillent sur leurs faits et gestes. » Demandons ensemble que ceux qui ont un pouvoir matériel, politique ou spirituel ne glissent pas vers la corruption. » conclut le Saint père dans une vidéo.