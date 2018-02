Les pakistanais n’ont plus le droit de célébrer la saint Valentin

Le régulateur des médias pakistanais a interdit aux chaînes de télévision et aux stations de radio de diffuser des émissions liées à la Saint-Valentin, selon une déclaration, conformément à une ordonnance du tribunal.

L’Autorité de régulation des médias électroniques du Pakistan (PEMRA) a annoncé l’interdiction mercredi, conformément à un ordre de la Haute Cour d’Islamabad publié l’année dernière.

La Saint-Valentin, qui porte le nom d’un saint chrétien mort par amour, est souvent marquée au Pakistan à majorité musulmane, par des offres spéciales pour les couples et les fleuristes enregistrant des ventes avec un chiffre d’affaire consiédrable.

Aucun événement ne doit avoir lieu au niveau officiel et dans un lieu public

Le pétitionnaire Abdul Waheed avait déposé un dossier au début de l’année 2017 affirmant que la célébration de la Saint-Valentin propageait « l’immoralité, la nudité et l’indécence » au Pakistan.

Le 13 février, un jour avant la Saint-Valentin de l’année dernière, le juge Shaukat Siddiqui a publié un avis contraignant ordonnant une interdiction complète de toute programmation de radiodiffusion liée à la Saint-Valentin, ainsi que d’autres restrictions.

« Aucun événement ne doit avoir lieu au niveau officiel et dans un lieu public », a ordonné le tribunal à ce moment-là. Un verdict final doit encore être rendu dans cette affaire, qui dure depuis plus d’un an.

Le cas de 2017 est survenu après que le président pakistanais, Mamnoon Hussain, a soulevé la colère, il y a un an plus tôt, déclarant que l’événement était une importation culturelle occidentale qui menace les valeurs pakistanaises. « La Saint-Valentin n’a aucun lien avec notre culture et elle devrait être évitée », a déclaré Hussain à l’époque.

Dans le passé, les autorités civiles ont haussé les épaules de l’imposition de l’interdiction, en disant qu’ils ne peuvent pas fermer toutes les entreprises qui annoncent des promotions par rapport à l’événement.

Conflit culturel

Les vacances commerciales et les événements comme la Saint-Valentin deviennent de plus en plus des lieux de contestation culturelle au Pakistan.

L’année dernière, les détaillants en ligne qui vendaient le Black Friday en novembre – conformément à une tradition principalement suivie aux États-Unis après la fête de Thanksgiving – ont été confrontés aux réactions des médias sociaux, les accusant de dénigrer la journée musulmane des prières hebdomadaires.

Le mouvement a vu de nombreuses entreprises se démener pour repositionner leurs ventes, certains déclarant qu’ils tenaient des ventes «White Friday» ou «Vendredi vert», en utilisant des couleurs considérées plus culturellement «islamiques».

La contestation de l’influence occidentale perçue a parfois conduit à de violentes protestations et attaques. En 2013, la militante sociale Sabeen Mahmud a organisé une manifestation «Pyaar ho jaane do» («Laissez l’amour arriver») dans la ville portuaire de Karachi, dans le sud du pays, pour contrer les appels à l’interdiction de la célébration.

Mahmud a reçu plusieurs menaces de mort pour sa défense de la journée. En avril 2015, elle a été abattue par des assaillants à moto, quelques minutes après avoir organisé une conférence controversée sur les droits des Baloutches.

Dans une interview de prison, Saad Aziz, qui a été reconnu coupable de l’avoir tué, a cité son activisme autour de la Saint-Valentin comme l’une des raisons pour lesquelles elle a été ciblée.