Opinion: Si j’étais Talon…

Les statuts particuliers qui sont à la base de la paralysie de l’école béninoise depuis bientôt deux mois coûteront environ 70 milliards par an à l’Etat. Si j’étais Talon, en fonction de la réalité du pouvoir, j’aurais à choisir entre les quatre options suivantes:

1- Mon gouvernement signerait les statuts particuliers dans leur intégralité pour qu’enfin, grâce à 70 milliards, je devienne le héros qui a sonné la fin des grèves perlées dans le système éducatif national.

2- Si je ne peux pas débloquer d’un coup les 70 milliards, mon gouvernement prendrait en charge la moitié de l’incidence financière cette année (35 milliards) et projetterait la seconde moitié sur l’année prochaine.

3- Si je ne peux pas débloquer 35 milliards cette année, mon gouvernement prendrait en charge le tiers de l’incidence financière (23 milliards) chaque année et ceci en trois ans: 2018; 2019 et 2020.

4- Si je ne peux pas débloquer 23 milliards cette année, mon gouvernement prendrait en charge le quart de l’incidence financière (17 milliards) chaque année et ceci en quatre ans : 2018; 2019; 2020 et 2021. Si j’étais Talon, jamais mon gouvernement ne choisirait d’accorder aux enseignants, seulement 500 millions (soit un demi milliard) sur les 70 milliards attendus en leur demandant un moratoire de trois ans, le temps de finir mon mandat. Je me dirais qu’une telle proposition serait plus qu’une insulte à toute une corporation et envenimerait la situation. Si j’étais Talon, j’allais me rappeler que, suite à leur dernière lutte avec le régime précédent dans le cadre des statuts particuliers, les enseignants avaient acquis 25% d’augmentation sur leur salaire

Si j’étais Talon, vu la détermination actuelle des enseignants à aller jusqu’au bout, je n’accepterais jamais que mon gouvernement porte la lourde responsabilité de la première année blanche à l’ère du renouveau démocratique dans notre pays.

Si j’étais Talon… Si j’étais Talon… Si j’étais Talon… Mais malheureusement, je ne suis pas Talon, mais je ne suis qu’un simple fan de président Talon.

Steven ADAM ADANDOU GLÈLÈ