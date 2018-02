Nigeria – attentat meurtrier : trois kamikazes se sont fait exploser dans un marché

Trois kamikazes suspectés d’appartenir à Boko Haram se sont fait exploser sur un marché aux poissons du nord-est du Nigeria, tuant 19 personnes, et démontrant une nouvelle fois la capacité de nuisance du groupe jihadiste.

Les explosions se sont produites vendredi vers 20h30 (19H30 GMT) à Konduga, à environ 35 kilomètres au sud-est de la capitale de l’Etat de Borno, Maiduguri a rapporté AFP.

Selon deux responsables de la milice engagée aux côtés de l’armée contre le groupe armé nigérian, Babakura Kolo et Musa Ari, les kamikazes étaient des hommes.

« Nous avons 19 morts et quelque 70 blessés (…) Deux des kamikazes ont attaqué le marché aux poissons Tashan Kifi, puis quatre minutes plus tard, un troisième a frappé à proximité », a déclaré M. Kolo.

« Les victimes comprenaient 18 civils et un soldat. Le Tashan Kifi est un marché informel qui sert de restaurant, de marché et de lieu de détente pour les habitants », a-t-il ajouté.

Boko Haram est un mouvement insurrectionnel et terroriste d’idéologie salafiste djihadiste, originaire du nord-est du Nigeria et ayant pour objectif d’instaurer un califat et d’appliquer la charia. Son insurrection armée lancée en 2009 a fait plus de 20 000 morts et deux millions de déplacés.