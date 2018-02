Niger : L’opposition indépendante exige la suppression des bases militaires étrangères

Comment ces gens là qui ont des drones, qui ont des matériels sophistiqués, qui ont des avions seraient là et des djihadistes viennent attaquer nos militaires et ils ne voient jamais rien. On est obligé de les accuser ; ils sont venus encore pour piller notre pays. Si vous prenez l’exemple de la base de Djado, on sait tous que c’est un site aurifère, une base auquel même Issifou Mahamadou, le Président de la République n’a pas accès, à plus forte raison un de nos militaires et ceci en violation de la constitution de ce pays car aucune loi n’a été voté au parlement pour autoriser l’installation de cette base militaire, c’est le président lui seul qui a pris la décision