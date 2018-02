Maroc / fait rare : encore de la neige en plein désert (VIDÉO)

La neige a de nouveau recouvert les rues de certaines régions du sud du Maroc, ce qui est rare dans une zone qui, jusqu’à fin janvier, n’avait pas connu le mélange hivernal depuis au moins 50 ans.

Ouarzazate, surnommée «La porte du désert», est le site de l’une des plus grandes centrales solaires au monde et constitue la première étape d’un projet plus vaste visant à stimuler la production d’énergie renouvelable au Maroc. Tous les panneaux ont été recouverts de neige pendant au moins une journée et la ville a été coupée jusqu’à ce que les routes soient dégagées, à rapporté Al Jazeera mercredi.

La neige est également tombée dans la ville de Zagora, au sud-est du Maroc, bien au-delà des montagnes de l’Atlas.

Février a commencé sur une note froide. La Direction météorologique nationale avait prévu une baisse de température, avec du gel ou de la glace à suivre. Dans les montagnes et le plateau, la neige est tombée à plus de 1 200 mètres d’altitude. Il y a des stations de ski au Maroc mais à plus de 3000 mètres d’altitude.

Le ministère de l’Education a annoncé mardi la fermeture temporaire de 900 écoles rurales. Les tempêtes de neige ont bloqué 38 routes, selon le ministère des Transports, car les profondeurs de la neige variaient de 50 cm à deux mètres, surtout dans l’Atlas haut et moyen.

Rabat, la capitale, a enregistré au moins 103 mm de pluie au cours des trois derniers jours, dépassant la moyenne de février de 39%. Le temps hivernal n’est pas terminé. Un autre 25 cm de neige est possible dans le sud de l’Atlas au cours des trois prochains jours.