Mali : des soldats français tués dans l’explosion d’une mine

Un véhicule blindé de l’armée française a sauté sur une mine artisanale au Mali, tuant au moins deux soldats français, indique la présidence de la France dans un communiqué que VOA Afrique a reçu.

Selon l’Elysée, il s’est agi d’une attaque à l’engin explosif improvisé contre le véhicule blindé à bord duquel étaient les soldats français.

« Nous avons perdu deux soldats dans le conflit que nous menons au Sahel. Aux familles, et à leurs camarades : plein soutien de la Nation et nos condoléances les plus vives », a tweeté le président français Emmanuel Macron.

« C’est avec une très vive émotion que le Président de la République a appris la mort en opération de deux militaires du 1er régiment de spahis de Valence, tués ce matin au Mali dans l’attaque à l’engin explosif improvisé de leur véhicule blindé », précise le communiqué de l’Elysée.

Un autre soldat français a été blessé dans l’explosion, selon une source militaire citée par l’AFP.

Le président français Emmanuel Macron « adresse à leurs familles et à leurs proches ses plus sincères condoléances » et « tient à saluer le courage des militaires français engagés au Sahel » dont la mission « permet de porter des coups sévères à l’ennemi », conclut le communiqué.

Quelque 4.000 militaires français sont déployés au Sahel dans le cadre de l’opération antijihadiste Barkhane. Ces deux décès portent à douze le nombre de militaires français tués depuis le lancement de Barkhane, à l’été 2014.