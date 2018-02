Ligue des Champions-Europe : une finale attend Mourhino à Old Trafford

Manchester United a tenu en échec le FC Seville au Sanchez-Pizjuan (0-0) en 8e de finale aller de Ligue des Champions.

Dans un match dominé par Seville, les joueurs de Mourhino ont eu la vie sauve grâce à un énorme De Gea. Avec 25 tentatives manquées contre 6 pour les Mancuniens, José Mourinho s’est montré satisfait du résultat, mais pas de la prestation de ses poulains.

« .. Parfois, on compte 15 tirs et 13 d’entre eux sont ce que j’appelle des « tirs statistiques », donc je pense que le score reflète ce qu’a été le match. Si vous me demandez si c’est un bon résultat, je réponds que c’est ni bon ni mauvais. Nous devrons faire la décision à Old Trafford. La saison dernière, nous jouions des matches éliminatoires en Europa League et ce n’est pas pareil. Donc Old Trafford a besoin d’une grosse soirée de Ligue des champions.« , a expliqué le manger de Man U aux confrères de Sport24.lefigaro.

Dans la seconde affiche de la soirée, les Ukrainiens du Shakhtar Donetsk ont créé la surprise en venant à bout de l’AS Roma 2-1. Menés, ils ont su renverser la vapeur, espérant récidiver en Italie pour poinçonner le billet des quarts de finale.

Résultats de ce mercredi 21 février

FC Seville, 0-0 Manchester United

Shakhtar Donetsk, 2-1 AS Roma