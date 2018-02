Ligue des Champions-Caf : le capitaine Mama Bah-Yere promet le meilleur au peuple béninois

Les Buffles du Borgou champions en titre du Bénin jouent l’Asec Mimosa de la Côte d’Ivoire dans le cadre de la manche retour des préliminaires de la Ligue des Champions. Après le 1-1 à Cotonou, le coach Idrissou Mountari a aligné l’effectif aller à 80%. Dans un entretien accordé à la cellule de com de l’équipe, le capitaine Mama Bah-Yere « promet le meilleur au peuple béninois ».

On note dans le onze entrant les débuts de Charles Tiesso et Gabriel Agbodji, restés sur le banc à l’aller. Aussi, le coach s’est privé de son avant-centre titulaire Mayé Moussa Yarou esseulé en attaque à l’aller et surtout a manqué de créativité. Également, dans ce groupe, on note l’absence de Rodrigue Fassinou, le latéral droit international béninois.

« Le groupe est mentalement et physiquement près. Nous promettons le meilleur au peuple béninois. Tout le monde est près pour la rencontre de cet après-midi au vu des deux séances effectuées depuis notre venue à Abidjan » a rassuré Mama Bah-Yere, capitaine des verts et blancs.

Le onze entrant des Buffles

Souradjou Soffo

Fawaz Salifou

Nabil Yarou

Mama Bah-Yere

Charles Tiesso

Mama Seibou

Gabriel Agbodji

Julien Agognon

Rodrigue Fiogbé

Djalil Bawa

Marcellin Koukpo

Remplaçant

Marouane Mohamed

Rodrigue Fassinou

Gaston Fassinou

Fousseni Touré

Bachirou Imourou

Moussa Yarou

Mayouz Dada

Coach principal : Idrissou Mountari