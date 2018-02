« Le FBI passe trop de temps à essayer de prouver » les liens Russie-Trump, Donald Trump au sujet de la fusillade en Floride

Le président Donald Trump a réprimandé le FBI à propos du tir de l’école en Floride, affirmant que l’agence « passait trop de temps à essayer de prouver la collusion russe avec la campagne Trump ».

« Il n’y a pas de collusion, revenons à l’essentiel et soyons tous fiers », a-t-il déclaré.

Le FBI a admis qu’il n’avait pas donné suite à un avertissement concernant le tireur présumé Nikolas Cruz qui a avoué avoir tiré sur l’école secondaire Marjory Stoneman Douglas à Parkland, dans laquelle 17 personnes sont mortes.

« Très triste que le FBI a manqué tous les nombreux signaux envoyés par le tireur de l’école de Floride. Ceci est inacceptable. Ils passent trop de temps à essayer de prouver la collusion russe avec la campagne Trump – il n’y a pas de collusion. Revenez à l’essentiel et rendez-nous tous fiers! »

Very sad that the FBI missed all of the many signals sent out by the Florida school shooter. This is not acceptable. They are spending too much time trying to prove Russian collusion with the Trump campaign – there is no collusion. Get back to the basics and make us all proud!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 18, 2018