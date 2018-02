LDC: les Buffles tenus en échec par Asec Mimosa à Cotonou

Les Buffles Fc du Bénin ont été contraints au partage des points (1-1) par l’Asec Mimosa de la Côte d’Ivoire, pour le compte du tour préliminaire (aller) de la Ligue des champions, ce dimanche 11 février au stade Mathieu Kérékou à Cotonou. Marcellin Koukpo (64e) a ouvert le score pour les Buffles et Amed Touré trois minutes, plus tard, a ramener les deux équipes à égalité.

Le public a assisté a un match très plaisant des deux équipes. Malgré la légère domination des Ivoiriens, les meilleures occasions ont été à l’actif des béninois. Mais, la précipitation et le manque de réalisme ont eu raison des poulains de Idrissou Mountari. Si non Rodrigue Kossi dans les 15 premières minutes, aurait pu ouvrir le score sur un bolide dévié par Aboudoul Karim Cissén gardien d’Asec. Il va récidiver à la 21e et 22e minute sans trouver le cadre. Du côté des poulains de Amani Yao César, le ballon circule très bien, sans toutefois retrouver le cadre (on pêche dans la dernière passe ou le dernier geste).

Le score en restera là à la pause au grand bonheur des ivoiriens. Du retour des vestiaire, les Buffles sortent de leur réserve et privent les ivoiriens de ballons. Ceci grâce aux entrées de Touré Fah Dou (homme du match côté béninois) et Abdel Bawa. C’est sur une action menée par ces deux, dont une frappe de Touré déviée par le gardien ivoirien dans l’axe, suivi par Marcellin Koukpo (une tête piquée) qu’est survenue le 1er but.

Le manque de concentration et le peu de relâchement suite à la réaction « des Mimos » a coûté cher aux Buffles Fc. Sur une, frappe vicieuse de l’excentré gauche d’Asec, Soffo Souradjou, victime de la pelouse, n’a pu capter le ballon en un temps, Amed Touré suit et envoie la balle au fond des filets.Le score en restera là jusqu’au coup de sifflet final de Esterline Gonçalves Genero, l’arbitre principal (Saotoméen). Un score qui aura bien pu être autre si le milieu des Buffles Julien Agognon avait cadré sa tête en toute fin de partie (90+3).

Dans le camp des Buffles supporters, joueurs, et l’entraîneur Idrissou ont un regret commun « le fait d’encaisser« .

La finale au Félicia le 21 février prochain s’annonce déjà épique. Cependant, Buffles vient d’empocher un point , après la victoire 2-1 contre les Mimos en 84 . Le ghanéen Charles Opong par son but réducteur a ruiné les chances de qualif du club du septentrion en ce millésime. Car au match retour Asec s’imposa 4-1.

Buffles, c’est 5 défaites lors des trois précédentes participations.