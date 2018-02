Ghana: L’artiste Ebony Reigns décédée tragiquement dans un accident de route

La jeune star ghanéenne Ebony Reigns est passée de vie à trépas . Sa mort est survenue lors d’un targique accident dans la matinée de ce jeudi 08 février 2018 Mankranso dans la région d’Ashanti où son véhicule est rentré en collision avec un bus.

Priscilla Opoku-Kwarteng A l’état civil, Reigns est âgée de 21 et fait déjà partie des artistes les plus influents du showbiz ghanéen.

Cette tragédie digne d’un drame national a amené le président ghanéen ) présenter ses condoléances à la famille éplorée. Un hommage a été aussi rendu à l’artiste par le footballeur Asamoah Gyan .

Découvrez le portrait de l’artiste proposé par DBM TV

Née le 16 Février 1997, Priscilla Opoku Kwarteng allias Ebony (son nom de scène) est une artiste ghanéenne spécialisée dans les genres musicaux tels que : Dancehall et AfroBeat. Elevée à Accra, elle s’est consacrée d’abord à ses études avant de se lancer en 2015 dans la musique, sa plus grande passion.

C’est d’ailleurs dans cette même année qu’elle fut révélée. Croyant en elle-même et en son talent, elle a envoyé un enregistrement de sa voix au célèbre musicien Bullet of Ruff N Smooth. Elle fut automatiquement signée par ce dernier sous son label «Ruff Town Records» un jour après l’écoute de son oeuvre. Gros coup pour sa carrière !

Après de multiples séances de travaux au studio, Ebony se sentit prête à passer sous les lumières de la scène urbaine et dévoila son tout premier single officiel « DanceFloor », appuyé d’une vidéo sortie juste avant la fin de l’an 2015. La chanson fut largement médiatisée et connue un succès en quelques mois. Cela lui aurait valu une nomination dans la catégorie « Révélation de l’année » au Ghana Music Awards.

L’aventure s’est annoncée très palpitante et Ebony fut déterminée plus que jamais à devenir une fierté pour son pays. En mars 2016, elle a sorti son deuxième single titré « Kupe », qui devint une hymne au Ghana et dans d’autres pays africains. Le clip officiel de ce morceau cumule actuellement plus de 421.000 vues sur YouTube.

Janvier 2017, Ebony voit désormais les choses en grande dimension. Elle dévoile un visuel étouffant pour sa nouvelle chanson titrée «Poison» en featuring avec Gatdoe. Ce titre a drainé près de 750 000 flux sur YouTube.

Pour la petite histoire, cette chanson a été improvisée en direct sur l’une des principales stations de radio d’Afrique (LIVE FM). Une musique dancehall bien concoctée et qui donne une autre allure à la direction artistique de l’artiste. La vidéo a été tournée dans les villes de Dubaï.

Heureuse de son succès, la petite Ebony ne se lasse pas d’enregistrer de nouveaux morceaux pour le plaisir de ses fans. Et récemment, elle nous gratifiait de son dernier single « SPONSOR ».

Un morceau qui connait aussi un succès comme ses précédentes œuvres et dont l’équipe technique de DBM TV n’arrive pas à s’en passer. Un pur délice !