France : le président du Liberia George Weah chez Emmanuel Macron

Après sa visite d’amitié et de travail de 24 heures au Sénégal, jeudi 15 Février, le nouveau Président du Liberia, élu à l’issue d’une alternance démocratique exemplaire, sera reçu à l’Elysée le 21 février. Cette visite en France de George Weah, ancien footballeur du Paris-Saint-Germain et de l’Olympique de Marseille et premier Ballon d’or africain, sera le premier déplacement en Europe depuis son succès électoral.

Le Président de la République française, Emmanuel Macron, organisera en son honneur un déjeuner de travail suivi d’un point presse.

Une visite consacrée à la croissance économique du Liberia

selon BFMTV, cette visite sera consacrée aux défis auxquels le Liberia fait face, en particulier la croissance économique et l’emploi de la jeunesse. Elle sera l’occasion pour le Président de la République d’amorcer un partenariat avec un Président qui incarne la nouvelle génération de chefs d’Etat avec qui la France souhaite refonder les relations entre l’Hexagone, l’Europe et l’Afrique, au travers d’une politique tournée vers la jeunesse et l’investissement.