France : elle est arrêtée après avoir dérobé 800 euros de parfum et caché un téléphone dans le vagin

Un couple de voleurs, la femme une ressortissante Algérienne, a été arrêté à Toulon au Sud-Est de la France et jugé mercredi devant un tribunal de Toulon (Var) . Le duo venait de piller un magasin de parfums du Lavandou et les policiers ont alors découvert que la femme dissimulait un téléphone portable au plus profond de son intimité. De plus, cette algérienne ne disposait pas de titre de séjour en règle.

D’après une information de Var-Matin, la brigade territoriale de Bormes-les-Mimosas dans le département du Var avait interpellé le duo, le 12 février dernier, qui venait de commettre son forfait. Ils ont dérobé en effet pour pas moins de 800 euros de bouteilles de parfum, de marque Guerlain, dans un commerce du centre-ville du Lavandou. Le duo de voleurs naviguait entre les villes de Marseille, d’Istres et des communes du Var.

Deux jours plus tard, le couple a comparu devant le tribunal correctionnel de Toulon pour vol en réunion. L’homme a de plus été reconnu coupable de conduite sans permis et usurpation d’identité. La femme, quant à elle, a été condamnée pour refus d’obtempérer et présence illégale sur le territoire – le mauvais usage d’un téléphone ne constituant pas un délit.

Le couple a écopé de 18 mois de prison ferme. La femme a également été frappée d’une interdiction de séjour sur le territoire français durant cinq ans.