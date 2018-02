Françafrique : quand Emmanuel Macron essaie d’endormir les africains

Pendant des décennies, la France a profité de l’Afrique pour se faire un nom dans le cercle des grands du monde. C’est normal puisque les dirigeants africains sont tellement cupides et plein de mauvaise foi dans la gestion des pays qu’ils se laissent avoir facilement par les propositions tordues et parfois suicidaires de la part des français.

Les dirigeants qui opposent souvent quelques résistances, sont tués, chassés du pouvoir ou envoyé en exil par une rébellion sortie de nulle part et comme par hasard, très bien armée.

Venu au pouvoir en France depuis mai 2017, Emmanuel Macron tente de renouer avec les pays africains un partenariat autre que celui qui était. Enfin! c’est ce que pourrait dire l’africain landa au vu de ses déclarations au sujet de l’implication de son pays dans plusieurs événements tragiques qui ont marqué les grands moments de douleurs de l’Afrique ; des investissements de son pays en Afrique dont le dernier en date est le Partenariat Mondial pour l’Education (PME) qu’il aurait décidé de financer lors de sa visite au Sénégal début février ; Macron avait même accepté de céder aux pressions sur « le non au franc Cfa » des panafricanistes.

Mais pourquoi cette soudaine gentillesse de l’ex-colon ?

Macron utilise la « ruse » au lieu de la « rage », une rage que ces prédécesseurs ont toujours utilisé jusque là pour obtenir ce qu’ils veulent de l’Afrique. Au lieu d’y aller avec force en finançant une rébellion quelque part afin d’en profiter pour y piller les ressources comme ce qui est toujours la stratégie de son pays, il joue à devenir le meilleur ami de l’Afrique, et pour cela il dispose de quelques sbires qui l’aide dans son entreprise.

Alassane Ouattara de la Côte d’Ivoire et Macky Sall du Sénégal sont les fideles écuyers du chevalier Macron dans sa quête d’un lendemain meilleur pour la France et non pour l’Afrique. Ces deux chefs d’Etats s’arrangent pour faire tuer dans l’œuf toute forme de résistance face à cette nouvelle stratégie de colonisation à la Macron. Et comme ces deux, plusieurs autres chefs d’Etat de la zone francophone se plient aux ordres de leur patriarche français pour vendre leur dignité et leur pays avec.

Macron essaie d’endormir les africains afin de profiter au maximum de la richesse dont regorge le continent et dont malheureusement les africains ne jouissent pas. La France doit à tout prix se ravitailler pour les prochaines décennies car son puits de nourritures tarit ; c’est donc l’Afrique qui servira de vache à lait pour un pays qui se croit grand alors qu’en fait ce n’était qu’un parasite dans les poils de l’Afrique.

La veille assurée

Des années durant, des hommes et des femmes ont tenté de sortir les africains de l’obscurité pour leur faire voir en face combien ils sont exploités, trompés et insultés par une nation qui profite d’eux en grande complicité avec certains de leurs dirigeants. Mais par des moyens sournois, ils ont tous été réduits au silence. Sankara et Kadhafi en sont des exemples évidents ; tellement évident que les africains ont décidé eux même d’assurer la veille et de défendre leur patrimoine.

Kemi Seba, un militant panafricaniste disait, à son arrivée au Bénin après avoir été exclu du Sénégal où il a déclenché la lutte anti-Cfa, que « ce que les élites africaines ne font pas au peuple, le peuple le fera lui-même ». Il va sans dire que les africains sont enfin conscients de ce qu’ils vivent et donc ont décidé d’y travailler. A l’instar de lui, d’autres grandes voix dont l’animateur de la radio Rfi, Claudy Siar, s’élèvent et, de plus en plus, se font entendre de part toute l’Afrique et le monde. Macron aura beau faire preuve de ruse pour essayer d’endormir les élites, il pourrait rencontrer un obstacle majeur sur son chemin, le peuple.

Cependant, il est important que quelque soit la stratégie de chacun de ces défenseurs du panafricanisme, ceux-ci restent ancrés sur l’objectif à atteindre en évitant de se brouiller ou encore d’exhiber leurs désaccords en public ; cela ne fera que les affaires de « l’ennemie » qui ne ferrait que s’en réjouir. Le rappeur franco-ivoirien Fababy disait dans un de ses morceaux que « l’Europe nous applaudit car les « renois » se divisent » ; une exacte figure de ce qui se passe entre les personnalités ou associations panafricanistes dans leur lutte souvent dispersée.

Beaucoup d’africains n’ont pas compris le message de Donald Trump le président américain quant il traitait les pays africains de « pays de merde« ; en fait c’est une façon à lui de leur faire comprendre et se rendre compte de leur état pour pouvoir tout faire pour en sortir. Un adage africain dit toujours que « le fou guérira de sa folie lorsqu’il se rendra compte de son état de folie ».

C’est donc cette thérapie que Trump emploie pour sauver l’Afrique des serres françaises. C’était le coup de pousse de l’homme le plus puissant du monde; la question est: les africains comprendront-ils que l’hibernation est terminée?