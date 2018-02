Football : Usain Bolt joueur après les pistes ?

« J’ai signé pour une équipe de foot ! Découvrez lequel ce mardi à 8h GMT » peut-on lire sur la page du célèbre athlète mondial.

Alors qu’il a toujours affiché son penchant pour le football, la star jamaïcaine rêvait d’évoluer à Manchester United, son club de cœur.

Il a été dans un passé, annoncé à l’entraînement de Dortmund en raison de son sponsor, le même que le club allemand.

Il y a peu de chance de le voir sous les deux couleurs précédentes, alors où va t-il signer ?

Usain Bolt en retraite au terme des Championnats du monde à Londres (2017), a prévu dévoiler le nom ce mardi 8 février. Le monde est, en tout cas, partagé entre opération séduction pour sa marque ou buzz et réalité.

I've signed for a football team! Find out which one this Tuesday at 8am GMT 👀 pic.twitter.com/iFTlWxfy7x

— Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) February 25, 2018