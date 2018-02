Foot: Usain Bolt va débuter sa carrière en Afrique

On annonçait dans l’après-midi, la signature du jamaïcain Usain Bolt pour ce mardi 27 février. Mais les choses sont allées plus vite et c’est le club africain de Mamelodi Sundwons, actuel leader du championnat sud-africain qui a laissé filer l’info.

C’est la Team « The Brazilians » qui a dévoilé avoir signé Usain Bolt. Le jamaïcain s’est entraîné sous ses nouvelles couleurs (voir le Twitte).

Le club sud-africain 6 fois vainqueur du championnat national, une Ligue des champions (Caf) et une Super Coupe va ainsi permettre à l’ancien sprinter de débuter sa reconversion.

Mais, le club de Pretoria va aussi gagner en visibilité, car Bolt est une star mondial et va attirer les firmes locales et autres.

Pensez-vous que le jamaïcain a le potentiel pour réussir ce défi ?