Foot : le PSG peut-il réussir la « remontada » contre le Real ?

Défait au stade Bernabeu le 14 février dernier (1-3) par le Real Madrid, le PSG est obligé de s’inspirer de l’an 1993 pour poursuivre son rêve en C1 .

Cette folle épopée est-elle encore réalisable ? Amara Simba, joueur parisien en ce millésime croit que tout est possible.

« La remontada ? J’ai l’impression de voir une histoire déjà vécue avec nous. La remontada tout est possible, puisque nous, on l’a fait avec Paris en 1993. Je pense que le PSG est bien armé, mais il faut que tous les joueurs qui sont sur le terrain y soient à 100% et surtout que ça joue en équipe « ., a réagi Simba aux confrères de Foot Express, rapporté par le 10Sport.

Après cette défaite, les deux clubs ont connu fortunes diverses en championnat. Même si les deux ont gagné, le film du match du Real Madrid contre Betis démontre de la capacité du club dirigé par Zinédine Zidane à réagir.

Mené 2-1, à la pause, il a fallu le réveil de l’homme des airs Ramos, du phénomène Asensio, la bonne forme du serial buteur CR7 et enfin Karim Benzéma réaliste pour changer le court du match et s’imposer 3-5 à l’Estadio Benito Villamarín (Seville).

Alors que face à Strasbourg, le PSG favori au coup d’envoi, s’est imposé 5-2 au Parc des Princes.

A (re) lire aussi : PSG: le chèque pour laisser filer Neymar au Real

Un doublé de Cavani (23 buts en L1). Muets face au Real le jour de la Saint-Valentin, Neymar buteur et Cavani sont devenus « Valentins ». Puisqu’ils se sont retrouvés dans un rôle inverse à Barnabeu.

Ce Cristiano fait-il peur ?

Il a débuté la Liga « pied dans le dos », mais le voilà à huit longueurs de Messi désormais avec 12 buts en championnat. Il est le meilleur buteur de la C1, 11 buts à une unité de son total la saison dernière.

Historiquement, il est le meilleur buteur de l’histoire de la Ligue des Champions (117 buts contre 97 pour Messi). Il est sur une série de 10 buts en six matchs avec le Real. Cristiano Ronaldo est justement l’arme à craindre du côté du PSG, double buteur à l’aller.

Ce PSG avec Neymar peut-il réaliser la Remontada ?

Comme l’a dit plus haut Simba, tout est possible. Mais Neymar doit aussi faire avec le niveau de ses coéquipiers. Il a l’art du récital de prendre en main un match, exemple sa superbe passe pour Rabiot (1-0) et ses dribbles déroutants, parfois inutiles.

Il est venu du Barça, avec un Foot « champagne », la possession une école, la circulation de balle dans les espaces et les appels subtilement dans le dos de la défense.

Ce qui n’est pas une marque de fabrique au PSG.

Paris a certes de la qualité et de la technicité, mais le jeu individuel prime sur celui collectif, par moment. Neymar a lui tout seul ne peut réaliser cet exploit. C’est toute l’équipe avec plus de détermination.

Neymar 19 buts en 19 matchs de Ligue 1, est resté bloqué à 6 buts en 7 matchs de C1. Muet sur les deux derniers matchs de la compétition européenne.

Tous les regards sont tournés vers la soirée du 06 mars pour le sort du PSG.