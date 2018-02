Foot Liga : voici comment Cristiano Ronaldo met Benzema en confiance

Le Real Madrid s’est imposé 4-0 contre Deportivo Alavès ce samedi 24 février au stade Santiago-Bernabéu. Le trio BBC a marqué avec comme fait inédit, Cristiano Ronaldo qui laisse un penalty à Benzema.

En manque de réalisme et critiqué par nombre de supporters du Real, Karim Benzema, passeur sur le 1er but de Cristiano Ronaldo (doublé 44e et 61e) et sur le but de Bale (46e) ne pouvait plus imaginer un tel scénario.

Suite à une faute sur Bale dans la surface adverse, l’arbitre a sifflet penalty. A la grande surprise, le maître à l’œuvre (14 buts en 20 matchs), Cristiano a décidé de laisser jouer Benzema. Ainsi, l’attaquant français a marqué son 4e but de la saison en 19 matchs. Une manière de le mettre en confiance et lui témoigner le soutien du groupe.

Un geste très apprécié par Zidane Zidane, entraîneur du Real « Pour moi, c’est le plus important, qu’il y ait une bonne ambiance. Malgré les difficultés qu’on a eues cette année, je pense que c’est un vestiaire qui est top. Après, c’est dans ces détails-là… Le geste de Cristiano est très important. Karim avait juste besoin après le match qu’il a fait de marquer un petit but. Il a eu des occasions, il a fait marquer deux fois. Après, il y a ce geste de Cristiano pour Karim. Cela prouve bien qu’entre eux, il y a une bonne ambiance, un bon rapport, et pour gagner, pour continuer dans ce que l’on fait, c’est super important », a réagi Zidane en conf’ d’après-match selon des propos reccueillis par AFP et relaté par Goal.