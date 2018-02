« Financement du partenariat sur l’éducation en Afrique : de l’hérésie totale »

Après 450 ANS DE NÉGOCIATION, Du Roi Alphonse du Congo, en passant par Samary Touré, Behanzin , jusqu’a Lumumba , Um Nyobe, Félix Moumié, Sankara, Machel, Sylvanius Olympio, Modibo Keita, Amilcar CABRAL, Nkurmah , Sékou Touré…..(la liste est longue) …. Khadafi , Laurent Gbagbo…Tout ceux qui ont essayé d’aller contre l’impérialisme occidentale ont trouvé : L’asile, la prison ou la mort en chemin.

Parce que l’impérialisme occidentale ne négocie pas et ne dialogue pas , elle impose ses choix. Elle vous appelle de son côté et vous corrompt. Soit vous acceptez cela ou vous rencontrez malheurs en chemin , l’impérialisme n’accepte pas de demi-mesure. L’argent est le nerf de la guerre. Des financiers et capitalistes véreux comme MACRON ne peuvent jamais libérer l’Afrique. Les négociations ont toujours été des leurres, des compromissions et des échecs qui nous font stagner.

La situation des noirs encore ghétoïsés Afrique du Sud , celle des békés en Martinique …sont des illustrations. Il n’y a jamais eu décolonisation de l’Afrique. Nous voulons rompre dans un premier temps tout avec la France et ce sera à nous de décider quelles relations nous voulons avec elle. L’impérialisme essaie de nous diviser . Ne cédons pas à la division ni à la tromperie.

Si les dirigeants veulent négocier , ce n’est pas à eux de choisir qui il veulent, c’est à l’ensemble des mouvement anti-impérialiste , de décider ensemble . On ne peut pas nous contraindre à croire en la neutralité d’un individu lambda pour aller négocier avec Macron et les dirigeants africains. Ceux qui le font, le font en leurs noms. Mais pas au nom des peuples et mouvements qui résistent contre le néo-colonialisme. MACRON comme tout ses prédécesseurs veulent nous caresser dans le sens du poils pour nous endormir. UN POLITICIEN EST UN DRAGUEUR Il vous dira ce que vous voulez entendre . Mais il ne renoncera jamais à ces intérêts.

Les opérations de charme de Macron ne sont pas désintéressées. Seul le peuple doit se libérer à Travers des mouvements de libération et non de façon individuel. On doit arrêter de croire que là où aucun de nos héros n’ont réussis qu’il y a un messie qui a lui seul peut réussir. Apprenons de notre histoire . Frantz Fanon n’a pas discuté avec la France pour libérer l’Algérie, il a travaillé à politiser les masses.

On n’a pas besoin de négocier. Les africains veulent leurs souverainetés, la France doit juste quitter l’Afrique avec ces multinationales, ces banques et bases militaires. Ceux qui luttent vraiment contre la France-Afrique et le CFA sont torturés; Kako Nubukpo évincé de son post en sait quelques choses. Les membres d’urgence pan-africaniste en savent quelques chose.

Ktsm Stéphan