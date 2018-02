Finale-Chan 2018 : le Maroc et le Nigeria proches d’un 1er titre (l’arbitrage déterminant)

Les Lions de l’Atlas locaux (Maroc) et les Super Eagles locaux jouent la finale du 5e Championnat d’Afrique des nations (CHAN 2018) ce dimanche 04 février au stade Stade Mohammed-V (Casablanca). Pour en arriver là, les Marocains ont battu les Libyens 3-1 et les Nigérians se sont eux imposés sur la plus petite des marges (1-0) contre une brave équipe du Soudan. Pour cette finale à domicile, les fans du Foot seront intentionnés par l’arbitrage.

En se qualifiant pour cette 5e édition Chan, le Maroc et le Nigeria jouent pour un 1er sacre historique dans cette compétition. Car aucune des deux équipes n’a jamais goûté au sacre depuis 4 éditions en arrière. Le Nigeria, 3e en 2014 est le seul de ces deux finalistes à monter sur un podium en 4 éditions.

Le Maroc, pays hôte tient peut-être son premier titre du Chan. Mais c’est sans compter avec l’engagement et la rage de vaincre du Nigeria, après leur quart de finale de folie contre l’Angolais. Attention donc au pays hôte, car les Supers Eagles auront aussi à Coeur d’écrire histoire. L’arbitrage sera donc très déterminant pour cette rencontre. La Caf est bien avertie.

Après 30 matchs du Chan 2018, 52 buts ont été marqués. Et l’attaquant marocain Ayoub El Kaabi est le meilleur buteur avec 8 buts inscrits. Il est désormais le meilleur buteur sur une édition du Chan avec 3 buts de plus que le zambien Given Singuluma.

Historique du Chan

–RD Congo en 2009

–Tunisie en 2011

– Lybie en 2014

– RD Congo en 2016

Match de Classement

Lybie – Soudan / Grand stade de Marrakech à 19h00 (UTC) ce samedi 03 février.

Finale

Maroc – Nigeria / Stade Mohammed-V, (Casablanca) à 19h00 (UTC) ce dimanche 04 février.