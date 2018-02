Facebook veut désormais rémunérer les Admins des groupes les plus populaires

Pendant que de plus en plus d’ex-collaborateurs de Facebook dénoncent son impact sanitaire et social sur ses 2 milliards d’utilisateurs, le jeune PDG et la direction du groupe innovent. Facebook veut désormais valoriser ce qu’il estime avoir de plus fort : ses communautés, autrement dit ses groupes Facebook. En jeu, 5 millions de dollars et 100 enveloppes de 50 000 dollars.

Ainsi, après avoir reconnu que les réseaux sociaux pouvaient être mauvais pour nous, Facebook poursuit sa (re)conquête de l’opinion publique.

« Scroller passivement pour voir défiler des contenus ne fait pas de bien. Nous voulons offrir aux internautes des interactions qui ont plus de sens », explique Chris Cox, directeur produits chez Facebook, à l’occasion du premier sommet européen consacré aux communautés, le Facebook Communities Summit auquel Mashable FR a assisté. La plateforme qui rassemble désormais un peu plus de 2 milliards d’utilisateurs a une grosse annonce à faire, pour laquelle elle a réuni à Londres plus de 300 administrateurs de groupes : le lancement du programme « Facebook Community Leadership ». Ce programme vise à soutenir et accompagner les administrateurs de groupes Facebook du monde entier afin de les amener à fédérer davantage encore. Aujourd’hui, plus d’un milliard d’internautes aurait intégré des groupes.

En pratique, après avoir été sélectionné suite à un dépôt de candidature, tout groupe Facebook jouissant d’une communauté forte, fidèle et soudée pourra recevoir l’aide de la firme de Mark Zuckerberg pour « accélérer son impact positif sur ses membres ». Santé, écologie, éducation, entreprenariat féminin, questions de genre, soutien aux réfugiés… « Tout ce qui contribue à unir les gens et changer la société par-delà les clivages politiques doit être mis en avant : notre mission a toujours été de connecter les gens entre eux. Nous voulons revenir à cette idée de base », se réjouit auprès de nous Ime Archibong, vice-président en charge des partenariats produits. Avant de poursuivre : « Certains de ces administrateurs ignorent même qu’ils sont des leaders ».

Les dispositifs d’aide proposés par le réseau social peuvent prendre plusieurs formes. D’abord, il y a les résidences et les bourses : dans le monde entier, des admins de groupes pourront suivre des formations pour apprendre à gérer leurs groupes, lancer des actions collectives, organiser des rencontres… Mais aussi recevoir un soutien financier : 5 millions de dollars seront attribués à 5 groupes et 100 enveloppes de 50 000 dollars seront offertes pour autant d’initiatives de groupes. En plus de cela, le programme réunira également des administrateurs locaux afin de les laisser échanger en personne et apprendre les uns des autres.

Ces dispositifs interviennent au moment où Facebook délaisse les médias dans son algorithme. Communiquer sur sa capacité à fédérer la société civile apparaît donc avant tout comme un nouveau moyen pour le réseau social de montrer patte blanche en matière de bienfaisance. Comme l’a souligné Chris Cox, le but n’est plus de retenir les internautes le plus longtemps possible devant leur ordinateur, mais bien de leur permettre de se rencontrer en ligne pour ensuite poursuivre des actions collectives ensemble loin des écrans. Avec ce discours, Facebook se réserve une stratégie en or pour répondre à ceux qui lui reprocheraient d’isoler les gens.