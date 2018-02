Ethiopie : l’état d’urgence déclaré

L’Ethiopie a déclaré l’état d’urgence, un jour après la démission brutale du premier ministre du pays.

La mesure a été annoncée vendredi par le Conseil des ministres, le cabinet du gouvernement éthiopien, selon le radiodiffuseur d’Etat EBC et rapporté par Al Jazeera.

L’annonce vendredi est survenue 24 heures après la démission du Premier ministre, Hailemariam Desalegn. L’état d’urgence a été déclaré par le Conseil des ministres, le cabinet du gouvernement éthiopien.

Les médias locaux ont déclaré que la mesure était effective à partir de vendredi, mais il n’était pas immédiatement clair combien de temps cela durerait.

Citant une source anonyme « proche du gouvernement », la Norme Addis a signalé que le Conseil était en train de débattre de l’opportunité de rendre la mesure étalée sur trois ou six mois.

En août 2017, l’Ethiopie a levé un état d’urgence de 10 mois imposé après que des centaines de personnes ont été tuées dans des manifestations anti-gouvernementales exigeant des libertés politiques plus larges.

Hailemariam, qui siège à la tête du gouvernement éthiopien depuis 2012, a annoncé jeudi qu’il quitterait ses fonctions de Premier ministre et de chef de la coalition au pouvoir. Il a cité les «troubles et la crise politique» en cours dans le pays comme des facteurs majeurs de sa démission, qu’il a qualifiée de « vitale pour la mise en œuvre de réformes qui mèneraient à une paix et une démocratie durables».

Hailemariam a déclaré qu’il resterait Premier ministre à titre intérimaire, jusqu’à ce que le Front démocratique révolutionnaire populaire éthiopien (EPRDF) et le parlement du pays acceptent sa démission et nomment un remplaçant. Sa décision a été acceptée par les comités exécutifs de l’EPRDF et de son propre parti au sein de la coalition, le Mouvement Démocratique du Peuple Ethiopien du Sud.