Egypte : la chanteuse Sherine écope de six mois de prison

Pour avoir émis un commentaire à propos du fleuve Nil, la chanteuse égyptienne Sherine écope d’une peine de six mois de prison.

En 2017, lors d’un concert, un de ses fans lui a demandé d’interpréter l’une de ses chansons les plus célèbres, « Have You Drunk from the Nile ? » (Avez-vous bu l’eau du Nil ?).

Sur le ton de la plaisanterie, Sherine, qui fait partie des plus célèbres musiciens égyptiens, a dit, en réponse à son fan, que boire l’eau du Nil donnait la bilharziose.

La justice reproche donc à l’artiste-musicienne d’avoir répandu une « fausse nouvelle » selon laquelle boire l’eau de ce cours d’eau donnait la bilharziose, une maladie parasitaire.

La chanteuse avait alors, présenté des excuses publiques, mais le syndicat des musiciens égyptiens lui a interdit de se produire en Egypte, à cause de ses propos concernant l’eau du Nil.

Elle était absente lors du jugement de l’affaire mais elle a la possibilité de faire appel du verdict.