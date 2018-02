Écureuils du Week: Steve Mounié et David Djigla buteurs, coup dur pour Rudy Gestede 

En début de Week, plusieurs joueurs internationaux béninois ont joué dans la soirée du vendredi et ce samedi 24 février. David Djigla, buteur n’a pas permis à Niort de s’imposer, en l’absence de son gardien titulaire venu du Bénin Allagbé. Adéoti Jordan enchaîne avec l’AJ Auxerre, Steve Mounié en mode buteur avec les Terriers. Et enfin, le coup dur de Rudy Gestede sont là l’essentiel à retenir dans « Écureuils Week’« .

France Domino’s Ligue 2

–Niort 1-4 Nimes

Aligné sur le côté gauche de l’attaque de Niort, David Djigla aura été exceptionnel. En pleine confiance en cette fin de saison, le désormais buteur de Niort a été auteur du but égalisateur 6e, (1-1) contre les Crocodiles, malheureusement les Chamois Niortais vont couler à domicile. Suite à l’expulsion de leur milieu de terrain Laurent Agouazi, 33e, l’équipe a encaissé deux buts (1-3). La pression aidant l’attaquant Niortais Didier Lamkel va écoper du second rouge 84e. Deux minutes plus tard Nimes conclu son festival offensif en inscrivant le but du 4-1 à l’extérieur. Malgré sa bonne prestation depuis 3 matchs Niort reste sur 3 défaites. David Djigla a ainsi marqué son 3e match de la saison (14 M). L’ancien joueur de Onze créateur a battu aussi son record de but sur une saison avec Niort après 1 but en 31 matchs en 2015/2016 et 2 buts en 23 matchs en 2016/2017. Son compatriote et coéquipier en Sélection Allagbé est toujours à l’infirmerie. Niort est l’actuel 16e avec 29 points.

–Auxerre 2-0 Valenciennes

Invaincus lors des trois derniers matchs, Jordan Adéoti (Capitaine) et les Aja sont en train de réussir leur fin de saison. Vainqueur de Valenciennes le vendredi, l’international béninois a été une fois au cœur du jeu d’Auxerre, présent en attaque et rigoureux dans la tâche défensive, il va écoper d’un jaune à la 85e. Auxerre est l’actuel 11e avec 37 points. Adéoti avec 24 matchs et 2 buts vie sa meilleure saison depuis 2012/2013 où il est passé pro. Après le 29 septembre 2017, date de son dernier but en L2, sa prochaine réalisation sera un record personnel en carrière.

–Paris FC 0-1 Brest

L’opération ascension est en train de réussir à Brest, club du défenseur international béninois David Kiki. En déplace sur la pelouse de Paris Fc (4e), les Brestois ont obtenu une laborieuse victoire grâce à l’unique but de Habibou Mouhamadou Diallo 90+1. Kiki a vécu le match depuis le banc. Mais cette victoire rapproche son club du podium d’oû il a chuté il y a quelques mois (8e avec 44 points à 1 point de Clermont 5e en position de barragiste). David Kiki a été vu il y a trois matchs, titulaire le 09 février lors de la défaite de Brest au Havre. Il a 7 apparitions en L2 au total avec Brest et 10 si on compte les trois matchs avec Niort avant son transfert.

–Lens 0-1 Clermont

Après deux matchs sur le banc, et ceci après le deuil de son père, Djiman Koukou a été vu avec le brassa contre Clermont. Malgré son combat physique et son engagement en sentinelle pour Lens, la barque du Capitaine Djiman va couler. Ludovic Ajorque, attaquant Clermontois a marqué son 10e but de la saison au grand désarrois des Artésiens. Lens est l’actuel 14e avec 30 points.

L2 en Allemagne

–Aue 2-1 Kaiserslautern

Le gernano-béninois Soukou Cebio a joué 9 minutes lors de la victoire à domicile d’Aue. Un bouffet d’oxygène pour son club, qui obtient une place supplémentaire (14e provisoire avec 28 points). Cebio a inscrit 4 but en 11 match en Ligue 2 allemande.

L1 en Chypre

–Ol. Nicosia 2-3 Apoel

Leader du championnat chypriote avec 63 points, Apoel Nicosie et son attaquant béninois Michael Poté, c’est imposé sur la pelouse du 12e Ol. Nicosia, dans la douleur. L’attaquant international béninois Poté est rentré à la 71e en lieu et place du meilleur buteur du club le belge Igor de Camargo 12 buts. Bloqué à 8 unités, après 18 matchs, il n’a plus marqué en championnat depuis le 17 janvier 2018.

L2 en Autriche

–A. Lustenau 2-1 Neustadt

Après deux échecs, le mois de janvier, Lustenau et son virevoltant attaquant béninois Jodel Dossou renouent avec la victoire. L’attaquant béninois qui a perdu son père dans la semaine a tout donné pour lui. Resté durant tout le match sur la pelouse, il a été le véritable poison de Neustadt, dont les défenseurs ont concédé 2 penaltys aux locaux. Des occasions transformées par le brésilien Ronivaldo meilleur buteur du club avec 9 buts en 15 matchs. Jojo de son sobriquet en 17 matchs reste bloquer à 3 buts. Nos condoléances à l’Écureuils en attendant sa descente cette semaine pour les obsèques de son père.

L1 en Angleterre

–West Brom, 1-2 Huddersfield

Ce samedi, l’attaquant international béninois Steve Mounié a offert la victoire aux Terriers. Auteur du 2-1 sur la pelouse de West Brom, dernier de la Barclay Premier League, Steve Mounié a ainsi inscrit son 6e but en 19 apparitions. Une victoire qui éloigne Huddersfield de la zone rouge (14e provisoire avec 30 points). L’attaquant béninois a retrouvé son flair de buteur. Car lors des 4 derniers matchs, il a inscrit 3 buts dont 1 en Cup. Reste à confirmer le 03 mars prochain contre Tottenham.

L1 en Grèce

–Giannina 0-0 Levadiakos

Le défenseur international béninois Moise Adhilehou a une fois été formidable dans l’axe de Levadiakos. Maître de la défense, ce vendredi, il a permis à son club de faire échec aux assauts de l’adversaire. Il a été très utile sur les balles de contres de l’adversaire et les balles aériennes. Adilehou dans sa meilleure saison en pro sous les ordres de José Anigo, il a été ainsi titulaire pour la 4e fois de suite. Le défenseur longiligne, bien technique est crédité de 11 matchs.

– Le Coup dur du jour est la blessure de Rudy Gestede.

Double buteur le 20 février contre Hull City en Championship (D2 Angleterre), portant à 3 son total de buts en 19 apparitions, l’ex-international béninois a quitté sur blessure le Stadium of Light de Sunderland sur blessure ce samedi 24 février. Sa fin de saison a en suite été annoncé sur compte Twitter du club. « L’attaquant de Middlesbrough Rudy Gestede a été écarté pour le reste de la saison avec une cheville fracturée.