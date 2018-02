Damilola Sheyi Wilson: « tout est possible au Football »

Damilola Sheyi Wilson, gardien de but d’Énergie Fc du Bénin a été la figure de proue de la qualification des Électriciens à Conakry contre Hafia Fc , dans le cadre du 1er tour préliminaire de la Coupe Caf .

Dans un entretien exclusif accordé à notre rédaction, il parle du prochain adversaire de son écurie (Enyimba du Nigeria) et donne le secret d’Énergie Fc. Ceci va selon lui être le facteur déterminant pour faire échec aux Nigérians. « Tout est possible au Football » va t-il conclu. Lisez ci-dessous.

– Heureux après cette qualification contre Hafia FC ?

Oui, j’étais très content, comme tout le monde. C’était un match très difficile. Dieu merci, on a gagné.

– Vous étiez dans une forme étincelante, d’où est venue cette inspiration ?

Rire.. C’est Dieu qui donne tout. Mais surtout, c’est le travail qui a payé.

– L’ouverture du score comment l’aviez-vous vécu ?

On sait qu’on était à l’extérieur et que tout pouvait arriver. Alors on a oublié et joué notre chance à fond.

– Donc, le but ne vous a pas déstabilisé ?

Non ! A la pause, le coach a motivé le groupe. C’est à lui, on doit cette motivation. Une fois de retour sur la pelouse, moi, j’ai dit à mes coéquipiers que ce match est comme une finale, si on gagne, on poursuit l’aventure..

– Parlons du tour suivant, vous connaissez Enyimba votre adversaire ?

Oui, je connais Enyimba, lorsque j’étais au Nigeria, j’ai joué deux à trois fois contre cette formation. C’est une grande équipe en Afrique, deux fois vainqueur de la Ligue des Champions de la CAF (2004-2005). Nous, on va jouer sans pression, parce que tout est possible au Football.

– Alors dites-nous Energie Fc-Enyimba sur quoi compter-vous pour faire la différence ?

Vous savez, on va faire comme on a fait contre Hafia FC. Nous avons un grand coach a qui on doit cette qualification, alors on lui fait confiance, car il va trouver le syllogisme de jeu nécessaire. Aussi, j’ai confiance au groupe, on va jouer comme le coach va vouloir.

– Un mot pour conclure cet entretien exclu ?

Je dirai merci à tous ceux qui nous ont supporté, ceux qui y ont cru, au coach et à la direction technique d’Énergie Fc. C’est maintenant que le plus difficile commence, alors continuer à nous soutenir pour qu’on retrouve les phases de groupe.

Mini Album Photos de Damilola Sheyi Wilson