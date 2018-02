Cyclisme: la Sobebra vient en appui a la Fébécy pour un cyclisme d’élite (vidéo)

La Société béninoise de la brasserie (Sobebra) est devenue partenaire officiel de la Fédération béninoise du cyclisme (Fébécy). C’est à travers une cérémonie de signature de convention entre les deux entités que ledit partenariat d’une durée de (3) trois ans a été signé ce jeudi 08 février 2018 à la salle Madiba « 2 » de l’hôtel Golden Tulip à Cotonou. Une cérémonie fort simple qui a connu la présence de Oswald Homéky, ministre du Tourisme, de la culture et des sports et bien d’autres. L’objectif du partenaire est non seulement de venir en appui au travail élogieux du président artiste Hazoumè, mais aussi de faire rêver les cyclistes béninois.

Pour acter ce partenariat, la Sobebra a remis à la Fébécy sept (7) vélos professionnels. L’occasion a été pour le partenaire de présenter à l’assistance le maillot officiel de la Fébécy. Lequel est floqué du logo du partenaire. 400 millions de FCFA, c’est le chèque que va débourser la Sobebra pour cet appui au Cyclisme béninois (trois prochaines années), qui est ainsi en train de rentrer dans une nouvelle ère. Ce dont à conscience Sébastien Yves-Ménager, directeur général de la Sobebra « Je suis persuadé que cette 1ère étape qui est la signature d’un protocole d’accord n’est qu’une petite page, qui va voir un grand livre s’ouvrir avec de très belle histoire s’écrire. « , a lancé le directeur de la Sobebra.

Entre le Cyclisme et la Sobebra, c’est une histoire de valeur. « On ne mesure pas l’effort que représente le cyclisme. Ces efforts, ces valeurs, sont ceux que défendre notre groupe« , la raison d’être de cet appui a fait savoir Sébastien Yves-Ménager. Prenant la parole, Romual Hazoumè, président visionnaire de la Fébécy a annoncé la révolution du Cyclisme au Bénin. » C’est, l’occasion de vous dire, finir la blague, ça a changé au Bénin.. Si un coureur est à la traîne, il ne participera pas au prochain championnat. Nous voulons des jeunes du Bénin. Nous allons, les dénicher de partout du sud au Nord. Nous voulons gagner cette fois-ci. … Au tour du Faso, on n’était plus les derniers et on ne sera plus jamais les derniers » a annoncé le président Hazouumè. Il a sincèrement remercié la direction « d’Air France », pour l’accompagnement dont il bénéficie pour convoyer le matériel (vélos, maillots et autres) de la France vers le Bénin. Pour, le ministre Homéky, la naissance de ce partenariat est la concrétisation d’un rêve. « Je voudrais dire toute ma joie de pouvoir concrétiser un rêve. Ce rêve, c’est celui de voir les entreprises privées venir au secours de l’Etat, dans le cadre du financement du sport au Bénin« . Le patron du sport a au nom du gouvernement béninois prié le directeur Yves-Ménager, de transmettre les remerciements aux responsables du groupe surtout à « monsieur » Castel. Le ministre Homéky n’a rien oublié de son côté excentrique » Le montant que vous mettez chaque année à la disposition de la Fédération béninoise de Cyclisme, correspond au quintuple du montant record que moi-même, je leur ai donné. Alors que mon record est celui qui a été battu depuis les indépendances » a fait marré l’assistance, le jeune ministre. Julien Minavoa, président du Comité national olympique et sportif béninois, Nicolas Adagbe, ancien président, Darino Atalé ancien membre de la Fébécy ne sont ce sont pas fait compter cet événement.