Coupe Caf : Energie Fc fait un pas vers la « qualif » (vidéo)

Energie FC a fait un pas vers la « qualif » en s’imposant sur la plus petite des marges (1-0) contre Hafia FC de la Guinée Conakry ce samedi 10 février 2018 au stade Mathieu Kérékou. Ceci lors du match aller des tours préliminaires de la Coupe Caf (Confédération Africaine de Football). Aimé Santou a été unique buteur du match à la 42e minute.

Dans une partie où beaucoup annonçaient Hafia Fc favoris, Énergie FC a fait le job avec une courte mais précieuse victoire. Après 13 ans d’absence sur l’échiquier continental, l’oiseau annoncé a été déplumé. Mais les poulains de Mandjou Diallo ont dominé la rencontre sans être incisif. Ceux de Stanislas Akélé du Bénin ont péché également devant les buts si non le score aurait pu être meilleur.

Au terme de cette affiche, tous les regards sont tournés vers le stade du 28 septembre, le 20 février 2018, pour le match décisif. Pour espérer être au tour suivant l’équipe béninoise doit tout au moins faire un match nul. Alors que son homologue de la Guinée doit s’imposer par 2 buts contre 0.

Ils ont dit au terme du match :

Alain Hounsa, cadre Energie FC « On est face à une grande équipe. On a essayé de faire de notre mieux. Je crois que le plus dur reste à faire en Guinée. Physiquement, ils sont plus fort que nous (nous allons travailler davantage sur le plan physique, Ndlr)« .

Olympe Gantin Cadre Energie FC » Je tiens à remercier tout le public, parce qu’ils se sont déplacés massivement pour nous supporter. Ce qui nous a beaucoup aidé. Le coach nous a demandé de ne pas être pressés de jouer « tranquilles ». Ce qui nous a permis de marquer le but. » Quant aux ratés, le colosse défenseur pense qu’il y a encore quelques jours pour corriger les imperfections.

Stanislas Akélé, entraîneur Énergie, est satisfait du résultat, mais regrette les loupés de ces poulains. » On a la semaine pour corriger les quelques déchets afin de mieux aborder ce match au retour ».

Mandjou Diallo, entraîneur Hafia Fc « Cette équipe ne nous a pas dominé sur les deux (parties Ndlr). Ils n’ont eu que des balles de contre. Cette équipe, physiquement, n’est pas au point. Dès l’entame de jeu, on aurait du quand même scorer pendant les 2 premières minutes. On a essayé quand même de gérer le match (après le but Ndlr)« . Selon ce dernier, son équipe a souvent mis Energie en difficulté, quand elle fait tourner le ballon. « 1-0, c’est mauvais, mais je pense que ce n’est pas mauvais parce que le match retour va se jouer à Conakry ».

Par ailleurs le gouvernement béninois par le biais du ministère du Tourisme de la culture et des Sports a octroyé avant cette affiche une enveloppe de 15 millions aux deux clubs (Énergie FC et Buffles FC) qui représentent le pays en compétition Caf.