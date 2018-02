Cos lépi : échange entre une délégation des USA et la minorité parlementaire

La non installation des membres du conseil d’orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée (cos lépi) continue de préoccuper la classe politique notamment celle de la minorité parlementaire.

dans ce cadre, les députés du bloc de la minorité parlementaire ont reçu ce jour Jeudi 22 Février 2018 une délégation de l’ambassade des Etats Unis près le Bénin. Le cabinet des honorables Idrissou Bako a servi de cadre aux échanges entre ‘opposition parlementaire et la délégation de l’ambassade des USA.

La question de la non installation des membres du conseil d’orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée a été au cœur des échanges. C’était l’occasion pour les députés du bloc de la minorité parlementaire qui ont participé à la séance d’expliquer à la représentation des USA les combines politiques qui se jouent entre le gouvernement du président Patrice Talon et l’assemblée nationale pour ne pas installer le cos-lépi et se servir du ravip pour un hold up électoral.

Devant la délégation de l’ambassade des USA, l’opposition parlementaire a exposé le jeu flou qui se joue entre le président de l’institution parlementaire et le président de la commission des lois pour ne pas respecter la décision DCC 17 – 262 du 12 Décembre 2017 donnant des injonctions à l’assemblée nationale pour installer le cos – lépi.