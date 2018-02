Coopération: Jean-Baptiste Lemoyne reçu en audience par le président Patrice Talon

Le secrétaire d’Etat français auprès du ministre d’Europe et des affaires étrangères, Jean-Baptiste Lemoyne est a Cotonou depuis ce matin pour une séance de travail de 48 heures.

Il a été reçu en audience ce matin par le chef de l’Etat, le Président Patrice Talon. En attendant de revenir sur les échanges du chef de l’Etat et son hôte, il faut retenir que Jean-Baptiste Lemoyne restera au Bénin du 14 au 16 Février 2018 pour une séance de travail en vue du renforcement de la coopération bilatérale entre la France et le Bénin.

A (re) lire aussi :Bénin: Jean-Baptiste Lemoyne en visite de travail au Bénin dès ce jour

Après l’audience avec le chef de l’Etat, la délégation française a ensuite eu une séance de travail interministérielle présidée par le ministre des affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbénonci. Ont également participé à cette séance:

– La Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Madame Odile ATANASSO.

– Le Ministre des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle, Monsieur Mahougnon KAKPO;

– Le Ministre du Cadre de Vie et du Développement Durable, Monsieur José TONATO.