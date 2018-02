Clara Noutaï : « je suis fière de moi, mais je ne suis pas fière de ce que j’ai fait »

Clara Noutaï a surpris plus d’un depuis la soirée du lundi 05 février 2018. Devenue star des réseaux sociaux suites aux passes d’armes avec son ex meilleure amie Yannelle sur l’affaire dite « Bangala », Clara Noutaï a présenté une nouvelle facette d’elle, celle d’une fille courageuse et pleine humilité, après la correction que lui a infligée ses parents pour ses déclarations attentatoires aux meurs dans des vidéos sur le réseau social « Snaptchat ».

« Toutes les vidéos que j’ai faites, je les ai fait peut-être dans le non savoir… Je jouais à celle qui ne voulait pas laisser quelques choses passer, mais en fait, je devrais me rabaisser et comprendre ce que mes parents me disaient. Je suis tombée bas en faisant comme si je n’avais personne, mais j’avais une famille… Je suis fière de moi, mais je ne suis pas fière de ce que j’ai fait parce que ce que j’ai fait n’est pas digne d’une bonne fille », a-t-elle avoué lors d’un entretien avec la présentatrice Sonia Agbantou diffusé en direct sur le réseau social Facebook mardi soir.

Victime de son ignorance, Clara Noutaï a promis relever la tête et prendre sa vie en main. « J’ai fait des vidéos parce que je blaguais. Je ne savais pas que ça aurait autant d’échos sinon je n’allais pas oser le faire… Si on me disait, il y a quelques jours, que ce que j’allais faire allait avoir autant d’ampleur, je n’allais pas croire… Mais aujourd’hui, je m’en veux… J’ai vu des gens tomber, j’ai vu des gens se relever. Pourquoi pas moi ? D’ici 1 an ou 2 ans, je ne serai plus la même Clara qui fait des vidéos sur les réseaux sociaux », a-t-elle fait savoir.