Catastrophe : Le Soudan du Sud proche d’une autre famine

Le Soudan du Sud est proche d’une autre famine, ont indiqué lundi des responsables de l’Organisation des nations unies (ONU ) après plus de quatre ans de guerre civile et un certain nombre de cessez-le-feu dans le pays.

Près de deux tiers de la population auront besoin d’aide alimentaire cette année pour conjurer la famine et la malnutrition alors que les groupes d’aide se préparent pour « l’année la plus difficile », ont indiqué les membres d’un groupe de travail comprenant des représentants sud-soudanais.

« La situation est extrêmement fragile et nous sommes sur le point de connaître une nouvelle famine », a déclaré Serge Tissot de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture au Soudan du Sud. « Les projections sont frappantes », a-t-il ajouté.

« Si nous les ignorons, nous serons confrontés à une tragédie grandissante. »

Au total, 5,3 millions de personnes, 48% de la population, se trouvent déjà dans une situation de «crise» ou «d’urgence», selon une enquête publiée par le groupe de travail. « Nous nous attendons à affronter l’année la plus difficile », a déclaré le coordinateur humanitaire de l’ONU, Alain Noudehou, à la presse dans la capitale sud-soudanaise, Juba.

La nation est-africaine riche en pétrole, qui a obtenu son indépendance du Soudan voisin en 2011, a été déchirée par une guerre civile à caractère ethnique depuis fin 2013, lorsque les troupes loyales au président Salva Kiir et au vice-président Riek Machar se sont affrontées.

Depuis lors, plus de quatre millions de personnes ont été contraintes de fuir leurs foyers, ce qui a créé la plus grande crise de réfugiés en Afrique depuis le génocide rwandais de 1994, a rapporté Al Jazeera. Machar et Kiir ont signé un accord de paix en août 2015 et ont formé un gouvernement d’union le mois d’avril suivant. Il est tombé en panne trois mois plus tard, et les combats ont continué.

Le conflit a entraîné la mort de dizaines de milliers de personnes et a laissé plus de la moitié des 12 millions d’habitants du pays dans le besoin d’aide humanitaire, selon l’ONU. L’ONU a déclaré une famine dans deux districts en février de l’année dernière, mais a déclaré que la crise avait commencé à s’atténuer en juin.