Burkina-Faso : le baobab du cinéma africain Idrissa Ouédraogo a cassé sa pipe

Idrissa OUEDRAOGO, réalisateur burkinabè emblématique des années 1980-1990, est décédé « tôt ce matin (dimanche 18 février 2018) à 5h30 des suites de maladie à la clinique du Bois à Ouagadougou », a annoncé l’Union nationale des cinéastes du Burkina (UNCB) dans un communiqué.

L’Etalon d’Or de Yennenga 1991 nous a quitté à l’âge de 64 ans des suites d’un accident vasculaire cérébrale. Une grande perte pour le monde du cinéma africain.

Filmographie

Né le 21 janvier 1954 à Banfora (Burkina Faso), Idrissa Ouédraogo est titulaire d’un Diplôme d’Études Générales à l’INAFEC (Institut Africain d’Études Cinématographiques de Ouagadougou). Il séjourne à Kiev en URSS pour des études de cinéma puis à l’Institut des Hautes Études Cinématographiques (IDHEC) à la Sorbonne, devenu la Fondation européenne des métiers de l’image et du son (FEMIS) de nos jours. Il est l’un des rares cinéastes africains à avoir travaillé à la Comédie française.

Entré à la direction cinématographique comme fonctionnaire, il réalise plusieurs films éducatifs avant de tourner son premier court-métrage « Poko » qui remporte le grand Prix du FESPACO en 1981. Plusieurs documentaires suivent : « Les Ecuelles» (1983), « Les Funérailles du Larlé Naba » (1984), « Ouagadougou, Ouaga deux roues », (1985), « Issa le tisserand» (1985).

De nombreux longs métrages sont à son actif et avec lesquels il remporte des prix sur le plan national et à l’international.

Son premier long métrage, « Le Choix », est sorti en 1986. Suivent « Yaaba » (1988) qui remporte le prix de la Critique au Festival de Cannes en 1989 et un autre prix dans un festival au Japon, « Tilaï » (1990), le grand prix du Jury au Festival de Cannes 1990 et « L’Etalon d’or de Yennenga » en 1991 au FESPACO, « Samba Traoré » (1992), « Tanit d’argent » aux Journées cinématographiques de Carthage en Tunisie en 1992 et « L’ours d’argent » à Berlin, « Le Cri du cœur » (1994), Guimba, un tyran, une époque (réal. Cheick Oumar Sissoko) en 1995, « Kini et Adams » (1997), «La Colère des dieux» (2003) et « Yam Daabo », en 1986…