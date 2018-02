Brésil: enterrée vivante, elle aurait tenté de sortir de son cercueil pendant 11 jours

Au Brésil, une femme de 37 ans enterrée vivante aurait tenté de sortir de son cercueil pendant onze jours, en vain. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les réelles causes de son décès.

Les proches de Rosangela, 37 ans, assurent que cette dernière a été enterrée vivante et par erreur à Riachao das Neves (nord-est du Brésil). L’enterrement de la trentenaire remonte au 29 janvier dernier. Elle aurait succombé à un choc septique selon le certificat médical.

Mais Ouest France rapporte que le 9 février, les proches de Rosangela sont alertés par des personnes vivant non-loin du cimetière où elle a été enterrée. Dans des propos relatés par le site brésilien G1 et rapportés traduits par nos confrères belges de 7SUR7.be, Natalina se souvient ainsi de bruits suspects entendus près de la tombe en question : “Je me suis rendue en face de la tombe et j’ai entendu plusieurs fois taper. J’ai pensé que des enfants jouant par là me faisaient une blague. Puis j’ai encore entendu gémir deux fois, et plus rien”.

Ana, une autre riveraine, a quant à elle témoigné d’une ouverture du cercueil où il est apparu que Rosangela était vraisemblablement encore vivante lors de son inhumation : “De très nombreuses personnes ont assisté à l’ouverture du cercueil ce soir-là et ont touché le corps de Rosangela. Il n’était pas froid, il était chaud”.

Des clous intérieurs “en partie desserrés”

Selon la famille de la défunte, “des blessures aux mains et au front” de même que “des traces de lutte” sur son corps étaient visibles. Et sa mère d’ajouter : “Des clous se trouvant à l’intérieur du cercueil avaient été en partie desserrés, comme si elle avait tenté de s’échapper”.

Des efforts vains qui auraient donc duré onze jours, avant que les dernières forces de Rosangela ne viennent à s’épuiser. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les causes réelles de sa mort, et en cas d’un enterrement opéré par erreur, d’établir l’origine de la faute.