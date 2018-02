Bénin-Wémèxwé Adjohoun 2018 : L’invite de sa majesté Roi Signon Oba Adéki Ilouma de la vallée

C’est officiel! L’édition 2018 de la célébration de Wémèxwé sera une réalité car elle n’est la propriété de personne et vivra et traversera le temps.

C’est la substance du point de presse des rois, dignitaires et autres de la Vallée de l’Ouémé tenu ce vendredi 09 février 2018 au palais de sa majesté Roi Signon Oba Adéki Ilouma.

L’objectif est de mettre fin à la crise qui secoue la fête identitaire des wémènous. A en croire sa majesté Roi Signon Oba Adéki Ilouma le tribunal ne doit pas gérer l’affaire d’une communauté.

« Les filles et fils de wémè dans leur diversité doivent savoir que rien n’est au-dessus de l’intérêt commun. C’est pourquoi nous Rois, têtes couronnées et dignitaires avions décidé de ne pas rester en marge de la crise qui oppose les filles et fils de la vallée » a-t-il laissé entendre préciser que « wémèxwé aura bel et bien lieu à Adjohoun du 21 au 25 février 2018 car ce qui nous unis dépasse ce qui nous divise ».

« Pourquoi avons-nous besoin d’aller à la justice ? Pourquoi avons-nous besoin de faire appel au médiateur ? » s’est –il interrogé avant de donner l’exemple des fêtes identitaires qui ont déjà fait 80 ans et plus ( Gani, Nonvitcha, Mahiwxé et autres) au Bénin sans jamais étaler leur divergence à la place publique.

« Mais nous, déjà à huit ans les problèmes ont commencé » a-t-il fustigé en invitant les uns et les autres à prendre leur responsabilité. C’est fort de cela, que les gardiens du temple, de la tradition (us et coutumes), chefs de terre et sa majesté Roi Signon Oba Adéki Ilouma ont déclaré terminée la récréation.