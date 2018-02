Bénin : vers la traque des engins en panne stationnés sans dispositions réglementaires

Par communiqué de presse n°001/MISP/DC/SGM/DGPR/SA du 22 janvier 2018, le ministre béninois de l’intérieur et de la sécurité publique, Sacca Lafia, a porté à la connaissance des usagers de la route que les Forces de sécurité intérieure sont instruites pour procéder au dégagement et à la mise en fourrière systématique de tout véhicule en position irrégulière sur l’ensemble des axes routiers du territoire national.

Cette mesure du ministre Lafia vise a prévenir les graves accidents de la route occasionnés par les véhicules en panne, notamment les gros-porteurs, abandonnés sur la voie publique ou stationnés sans les dispositions réglementaires : signalisation à travers les triangles notamment de pré-signalisation, les feux de position ou de gabarit, les balises lumineuses ou réflectorisées et autres moyens adéquats). Des actes d’incivisme qui violent les prescriptions du code de la route et les règlements de I’Uemoa sur la circulation des personnes et des biens.

« Cet acte qui met en danger la vie des usagers de la route entraînant des accidents matériels et corporels très graves et souvent mortels ne saurait perdurer… Les auteurs des infractions évoquées seront sanctionnés conformément aux textes en vigueur. J’en appelle au sens de civisme et de responsabilité de tous pour la sécurité de la population » précise le communiqué signé du ministre Sacca Lafia.

Rappelons que dans la nuit du 15 au 16 janvier 2018, l’abandon ou le stationnement sans les dispositions réglementaires avait causé un grave accident qui a coûté la vie à Yamoudé Kérékou, fils du feu général Mathieu Kérékou. Des témoignages reçus sur les lieux de l’accident, la voiture de Yamoudé Kérékou aurait violemment percuté dans sa course un camion en panne et stationné sur la voie sans le moindre panneau de signalisation.